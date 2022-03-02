الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تفاصيل وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد تصدره محركات بحث «جوجل»

حازم ايهاب
حازم ايهاب

تصدر الفنان حازم إيهاب، محركات البحث على جوجل، وذلك عقب وفاة نجله يونس اليوم الأربعاء. 

بدأت القصة عندما ناشد الفنان الشاب حازم إيهاب جمهوره الدعاء لمولوده الأول يونس وذلك خلال اليومين الماضيين، حيث كتب فى تغريدة له عبر تويتر منذ يومين أنه رُزق به 18 فبراير الجاري، بعد خضوعه لجراحة في القلب، عقب ساعات من ولادته بعيب خلقي، وأكد حازم أن الصغير متواجد حاليا في الرعاية المركزة ولا أحد يعلم موعد خروجه.

وكتب حازم، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: “الحمدلله ربنا رزقنا بيونس حازم إيهاب يوم ٢٠٢٢/٢/١٨، يونس اتولد بعيب خلقي في القلب وعمل عملية في قلبه وهو عمره ساعات، وهو حاليًا في الرعاية المركزة والله أعلم هيقدر يخرج امتى”.

وأضاف: “أرجوكم ادعوا ليونس ربنا يشفيه ويرجعلنا بالسلامة، ومتأسف جدًا لأي شخص مقدرتش أرد على مكالماته أو رسائله”.

وأعلن الفنان حازم إيهاب من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك، أن جنازة طفله يونس ستتم اليوم 2 مارس، عقب صلاة الظهر بمسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفن سيكون بعد الصلاة في مقابر 6 أكتوبر أيضًا، وقال:"صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري في ٦ اكتوبر والدفنة في مقابر ٦ اكتوبر على طريق الواحات".

حازم إيهاب هو ممثل مصري بدأ مشواره الفني مع المخرج خالد جلال في مسرحية (هاملت المليون) في دور المذيع. 

حازم أيهاب شارك في مهرجان المسرح القومي سنة 2015 وعمل في (مسلسل أهو ده اللي صارعام 2019، وفيلم العارف عام 2021 و ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ Saturday Night Live بالعربي عام 2016، ومسلسل كأنه إمبارح عام 2018، ومسلسل ﻵخر نفس عام 2019.

صلاة الجنازة المخرج خالد جلال مهرجان المسرح إيهاب الفنان حازم إيهاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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