حبس متهم بقتل ابنته وعشيقها بالمرج 4 أيام

قررت نيابة المرج الجزئية، تحت إشراف محامي عام شرق القاهرة، حبس المتهم بقتل شاب وسيدة مقتولين بالرصاص بالمرج، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثث.

وتبين من التحقيقات أن المتهم والد المجني عليها وعقب الشك في سلوكها، بعد علاقة مع الشاب المجني عليه قرر قتلهم وتسليم نفسه للشرطة.

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثتين بأحد الشوارع بمنطقة المرج وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «سماح» في العقد الثالث من العمر داخل شقتها في الطابق الأرضي.

وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، مصابة بعدة طلقات نارية في الصدر والرأس، وباستكمال المعاينة تبين العثور في المنزل المجاور لمنزل المجني عليها الأولى، على جثة شاب مجهول الهوية، في العقد الثالث من العمر، مصاب بعدة طلقات نارية في الصدر، وجار عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.