الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهمين بسرقة حقيبة سيدة وسحلها بالبساتين

سحل
سحل

تباشر نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة اتهام سيدة تشكيل عصابي بخطف حقيبتها، واستمعت لأقوال المتهمين الذين أكدوا أنهم سرقوا الحقيبة بأسلوب الخطف، أثناء استقلالهم سيارات مستأجرة، غيروا لوحات الأرقام المعدنية الخاصة بها، وسحلوا السيدة على الأرض.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصان يستقلان سيارة "بدون لوحات معدنية" بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى، متعلقات شخصية مما أدى إلى سقوطها أرضا ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام سيارة "مستأجرة" من أحد معارض السيارات، عقب قيامهم بنزع لوحاتها المعدنية للحيلولة دون ضبطهم.

وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام السيارة المشار إليها.

كما اعترفوا بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسمى شرطة المعادى، مصر القديمة.

تم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بأحد وقائع السرقة المشار إليها - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

كما أقروا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة بالمنطقة محل سكنهم.

نيابة البساتين الجزئية تشكيل عصابي سيدة سيارات مستأجرة مديرية امن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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