تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة.. انطلاق الفعاليات الثقافية بقرى مركز الحسينية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انطلاق الفعاليات الثقافية لقرى مركز الحسينية تنفيذا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لنشر الوعى والمعرفة بين جموع المواطنين للمشاركة فى بناء وتنمية المجتمع و تحقيق مبدأ العدالة الثقافية خاصة لدى القرى الأكثر إحتياجاً.

ومن جانبه، أشار أحمد سامى خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية أن الفرع أطلق الفعاليات والقوافل الثقافية بمركز شباب سماكين الغرب بالحسينية ليتم تنظيمها في الفترة من ٢٦ فبراير إلى ١٠ مارس ٢٠٢٢ بقرى ومراكز مختلفة بمدينة الحسينية تحت رعاية كلا من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والأستاذ هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبحضور نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية ومدير قصر ثقافة الحسينية.

وأضاف مدير عام فرع ثقافة الشرقية أن القوافل تضمنت أنشطة ثقافية وفنية وأشغال يدوية كورشة المكرمية وورشة الخيامية وورشة الخرز والاكسسوارات وورشة رسم للأطفال وورشة طباعة على القماش وورشة تصنيع العرائس وورشة جلود وكذلك عقد أمسيات شعرية وفقرات غنائية وعقد محاضرات بعنوان (ترشيد استهلاك المياه) ومحاضرة بعنوان (ترشيد استهلاك الطاقة) ومحاضرة عن الإسراء والمعراج إحتفالا بهذة المعجزة السماوية ومحاضرة بعنوان (التعليم والعالم الافتراضي) وذلك على مدار يومين من بدء المبادرة

وعلى هامش القافلة تم إقامة معرض كتب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

و فى سياق متصل، قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم تحقيق نسب متقدمة فى تنفيذ هذه المشروعات، ويجرى العمل على قدم وساق فى استكمال النسب المتبقية، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالريف المصرى، مضيفًا: «المحافظة تسعى للانتهاء من كل الأعمال، قبل يونيو ٢٠٢٢».

وأوضح أن هذه المشروعات تتضمن: تطوير البنية الأساسية والمرافق، وتوفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير الوحدات ومراكز الشباب، إلى جانب إنشاء مجمعات متكاملة للخدمات الحكومية.