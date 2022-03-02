في ذكرى وفاتها.. تعرف على أعراض وأسباب مرض زينات صدقي

يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكوميدية الراحلة زينات صدقي، التي تركت بأدوارها المختلفة بصمة في عالم الفن والسينما المصرية والعربية.

رحلت زينات صدقي في 2 مارس عام 1978 إثر إصابتها بماء على الرئة.

يتحدث اليوم لـ"الدستور" الدكتور عمرو محمد استشاري امراض الجهاز التنفسي عن أعراض وأسباب المياه على الرئة.

ماهي المياه على الرئة؟

وجود مياه على الرئة يسمى بالوذمة الرئوية هي حالة تمتلئ فيها الرئتان بالسوائل، يعرف أيضًا باسم احتقان الرئة وماء الرئة، عندما تحدث الوذمة الرئوية، يكافح الجسم للحصول على ما يكفي من الأوكسجين ويبدأ المصاب في الشعور بضيق في التنفس.



ما هى أسباب الوذمة الرئوية؟

- فشل القلب الاحتقاني:

السبب الأكثر شيوعًا للوذمة الرئوية هو قصور القلب الاحتقاني يحدث قصور القلب عندما يتعذر على القلب ضخ الدم بشكل صحيح في جميع أنحاء الجسم، ينتج عن هذا ارتداد ضغط في الأوعية الدموية الصغيرة في الرئتين، مما يؤدي إلى تسرب السوائل من الأوعية، تأخذ الرئتان الأكسجين من الهواء الذي تتنفسه وتضعه في مجرى الدم ولكن عندما يملأ السوائل الرئتين، لا يمكنهم ضخ الأكسجين في مجرى الدم، هذا يحرم باقي الجسم من الأكسجين.

تشمل الحالات الطبية الأخرى الأقل شيوعًا التي يمكن أن تسبب الوذمة الرئوية ما يلي:

- نوبات قلبية.

- صمامات القلب المتسربة أو الضيقة أو التالفة.

- ارتفاع ضغط الدم المفاجئ.

- الالتهاب الرئوي.

- الفشل الكلوي.

- تلف الرئة الناجم عن عدوى شديدة.

- تعفن الدم الشديد.

- تسمم الدم.

العيش في الاماكن المرتفعة العالية.

- استنشاق السموم.

-صدمة شديدة.

- التعرض للغرق.

ماذا يحدث عند الإصابة بالوذمة الرئوية؟

يحاول الجسم الحصول على الأكسجين بسبب كمية السوائل المتزايدة في الرئتين التي تمنع انتقال الأكسجين إلى مجرى الدم، قد تستمر الأعراض في التفاقم حتى يحصل المصاب على العلاج.

ما هي اعراض الوذمة الرئوية؟

- ضيق في التنفس عند ممارسة النشاط البدني.

- صعوبة في التنفس عند الاستلقاء.

- أزيز.

- الاستيقاظ في الليل مع شعور بضيق التنفس يزول عند الجلوس.

- زيادة الوزن بسرعة خاصة في الساقين.

- تورم في الجزء السفلي من الجسم.

- إعياء.

- الصداع المستمر.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- ضيق في التنفس بعد المجهود وأثناء الراحة.

- السعال.

- حمى.

- صعوبة في المشي صعودًا وعلى الأسطح المستوية.

- زيادة معدل ضربات القلب.

- تنفس سريع.

- صوت طقطقة من الرئتين.

- أصوات قلب غير طبيعية.

- بشرة شاحبة أو زرقاء اللون.