الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحيل المتهم بقتل شقيقته الحامل بمصر القديمة للجنايات

سكين
سكين

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة عامل إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل شقيقته الحامل بسبب رفضها إقراضه أموال.

وتتهم النيابة العامة "خ.ع"، 21 عامًا، عامل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة قتل المجني عليها "ن.خ" عمدًا مع سبق الإصرار، بأنه لما استحكمت ضائقته المالية ارتأى سبيلًا لانفراجها في إزهاق روحها إذا ما أبت أن تقرضه.

وأضاف قرار الإحالة قيام المتهم بعقد العزم وقصد النية المصممة على ذلك، ونسج له مخططًا أنفذه بإعداد الأداة وقصدها حيث كانت، وأمام رفضها أن تقدم له ما ملكا لها، هوى بضربة على رأسها بما يحرزه لإثناءها عن ذلك لكنها ظلت صامدة على موقفها غير حائدة عنه، فما كان منه إلا أن استل سلاحًا أبيضًا تحصل عليه من مسرح الواقعة منهال عليها طعنًا منتويًا بذلك قتلها ولم يقلها حتى أحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وجنينها.

وأكدت قرار الإحالة أنه أتلف المنقول المملوك للمجنى عليها عمدًا؛ بأن قام بتحطيم الهاتف الخلوي خاصتها وترتب على ذلك ضررًا ماليًا جاوزت قيمته الخمسون جنيها وأحرز أداة وسلاحًا أبيضًا (عصا، سكين) مما يستخدما في الاعتداء على الأشخاص دون وجود مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

نيابة مصر القديمة الجزئية قتل شقيقته الحامل إقراضه أموال النيابة العامة

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وائل لطفي

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