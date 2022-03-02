الأربعاء 02 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة: إنهاء إجراءات شحن جثمان مصرى توفى بالسعودية

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وبصفة خاصة حالات الوفيات من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار إلي أن المكتب رصد منشور على صفحات التواصل الاجتماعي يفيد بوجود جثمان أحد العاملين المصريين متوفى بثلاجة مستشفى الإيمان بالرياض ولم يتم التواصل مع أهله وذويه لإنهاء إجراءات تسلم الجثمان ودفنه أو شحنه إلى مسقط رأسه.

 وقال الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنه بتوجيهات من القنصل العام السفير طارق المليجي تم التأكد من صحة الواقعة، حيث تبين أن العامل المتوفي اسمه أحمد حسن السيد الخولي، وموجود بمستشفى الإيمان بالرياض من 14 فبراير 2022، ورقم الاقامة 2423310362، ورقم الجواز A18856260 ، أنه حضر إلى المستشفى ترحيل من السجن عن طريق قسم شرطة الحمراء، حيث كان مسجونا في قضية ويقضي عقوبة السجن لمدة 6  أشهر وساءت حالته الصحية، فتم ترحيله إلى مستشفى الإيمان، وتم وضعه بالعناية المركزة حتى وافته المنية في نفس التاريخ المشار إليه.

وأوضح الملحق العمالي بالرياض، أن العامل المتوفى تم رفع بلاغ هروب ضده من جهة عمله، حيث كان يعمل مدرباً رياضياً بأحد النوادي الرياضية، لذلك لم ترجع إليهم إدارة المستشفى، وتبين أنه من المنصورة مركز طلخا قرية دميرة، ويبلغ من العمر 30 عاماً، وغير متزوج وله أخ شقيق ويوجد خاله بالرياض، ولم يكن يعلم بنقله من السجن إلى المستشفى، وتم التواصل مع شقيق المتوفى لعمل التفويض اللازم لشحن الجثمان، حيث وجه القنصل العام بإنهاء إجراءات تسلم الجثمان وشحنه إلى مصر على نفقة الدولة بأسرع وقت ممكن.

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