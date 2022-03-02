بولندا تستقبل أكثر من 450 ألف لاجئ من أوكرانيا

أعلنت بولندا أن عدد اللاجئين الذين فروا إليها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تجاوز 450 ألف شخص.

وقال نائب وزير الداخلية البولندي باوي زيفرناكر- حسبما ذكرت قناة "تي في بي" البولندية اليوم الأربعاء: "إن عدد الأشخاص الذين دخلوا البلاد تراجع بشكل طفيف، أمس، إلى 98 ألفا مقارنة بـ100 ألف لاجئ في اليوم السابق له".

ويتألف اللاجئون بشكل رئيسي من النساء والأطفال، حيث لا يتم السماح للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، بعبور الحدود وفقا لمرسوم التعبئة العامة الذي وقعه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس الماضي، في أعقاب العملية العسكرية الروسية.

فيما قال وزير الخارجية البولندي، زبيجنيو راو، الإثنين، إن الوقت قد حان لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن بولندا ستقدم كل الدعم الضروري من أجل عملية الانضمام.

وكتب الوزير، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لطالما دافعت بولندا عن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي"، مشيرا في تغريدته إلى "أن الوقت قد حان للترحيب بأوكرانيا في مجتمع الاتحاد الأوروبي، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا".

وأضاف: "ستقدم بولندا كل المساعدة اللازمة لعملية انضمام أوكرانيا"، وذلك في تحد واضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي شن حربًا على أوكرانيا.