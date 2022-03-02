الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

7 طريقة لتهدئة معدة طفللك الصغير

طفل
طفل

 يفقد الآبوان صوابهما عندما يصاب الطفل باضطراب المعدة، فهما لا يستطعيان فعل شئ له، فإذا كنت على علم بالأسباب  فالحل سهلا.

ونستعرض وفقا لموقع “hellomagazine ”بعض أفكار لخبراء من شأنها أن تساعدك على تهدئته.

 تدليك الطفل

عندما يكون طفلك صغيراً ، فإن جهازه الهضمي لم يتطور بعد يمكن أن يساعد التدليك اللطيف في حل مشاكل بطن طفلك، و يمكن أن يؤدي تحريك الطبقة العليا من جلد طفلك على البطن والأطراف والوجه إلى الاسترخاء لطفلك 

 صيغة الصحيحة للحليب

إذا كان طفلك يتناول الحليب الاصطناعي ، فتأكدي من أنه سهل الهضم جرّب نوعًا يحتوي على بروتينات الحليب التي تم تكسيرها بالفعل ، مما يجعله سهل الهضم.

 تجشؤ في أوضاع مختلفة

من المهم إخراج الهواء بمجرد انتهاء طفلك من الرضاعة، و إذا لم يخرج الهواء من موضع التجشؤ الفردي ، فجرب الآخرين على ساقيك ، اجعلي الطفل على بطنه وربتي برفق على ظهره أو اميليه إلى الأمام عن طريق احتضانه برأسه فوق كتفك.

منشفة أو حمام دافئ

يمكن أن تشعر معدة طفلك المضطربة بالراحة مع القليل من الدفء في بعض الأحيان ، يمكن أن يساعد الحمام الدافئ طفلك على تحريك أمعائه والحصول على نوم جيد أيضًا.

حافظي على وضع طفلك  

من الممارسات الجيدة تجنب إطعام طفلك عندما يكون مستلقيًا إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية ، فإن وضعية كرة القدم المستقيمة أو الوضع المريح هو ما يجب أن تهدفي إليه بمجرد أن ينتهي طفلك من الرضاعة ، فإن استلقائه على الفور يؤدي إلى نتائج عكسية.

 منتجات ألبان

عندما ترضعين طفلك رضاعة طبيعية ، من الضروري الانتباه لما تأكلينه في أغلب الأحيان ، تعتبر منتجات الألبان السبب الرئيسي لاضطراب المعدة أو الغازات إذا كان نظامك الغذائي يتكون من الخضار الخضراء أو الثوم أو البروكلي أو الفواكه ، فقد يؤدي ذلك إلى إزعاج طفلك

أطعمة صلبة

إذا كنت قد أدخلت طعامًا صلبًا لطفلك ، فيمكن أن تسبب الأطعمة الصلبة الجديدة عدم الراحة والصدمة لمعدته وإصابته بالإمساك .

يساعد تدليك الطفل وجود طفل صغير يفقد الآباء عقولهم اضطراب المعدة لحل سهل

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وائل لطفي

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