الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى يكشف كيف يقضى يومه أثناء الحرب؟

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يقضي يومه كما يفعل الأوكرانيون بين الاحتماء والمواجهة لحماية بلاده، مبديا أسفه عن سقوط ضحايا والتدمير الذي طال معالم كثيرة في بلاده إلى جانب البنية التحتية.

ويبدو أن يوميات الرئيس الأوكراني زيلينسكي خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي دخلت اليوم الأربعاء يومها السابع، لا تختلف عما يفعله الأوكرانيون من خلال متابعة آلة الحرب الروسية.

زيلينسكي، ورغم ظروف الحرب قبل بإجراء مقابلة صحفية سريعة والحديث عن يومياته خلال الحرب، وكذلك تأكيد وجوده وفريقه الرئاسي في كييف.

ونوه بالقول: "لدي نفس السقف من الحرية.. العمل والنوم.. هذا كل شيء..".

وأبدى الرئيس الأوكراني حزنه بسبب عدم رؤية أسرته، خاصة وأن الرجل سبق وأن حذر من استهدافه وعائلته من قبل روسيا.

وحينما توجه إليه المراسل بالسؤال: "هل يمكنك رؤية عائلتك؟ هل يمكنك رؤية أطفالك؟"

أجاب زيلينسكي: "لا.. لا.. لا أستطيع".

فسأله المراسل: "متى كانت آخر مرة رأيتهم فيها؟"

فأجاب الرئيس الأوكراني بالقول: "قبل هذه الحرب".

وظهر زيلينسكي البالغ من العمر 44 عامًا، بذقن طويلة بعض الشيء ويرتدي زيا شبه عسكري داخل مبنى خاضع لحراسة مشددة من الجيش. كان يتحرك ويمزح بحذر، ليقف فجأة مستمعا لرئيس فريقه أندري يرماك الذي أعلن عن استهداف جديد.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يقضي يومه كما يفعل الأوكرانيون بين الاحتماء والمواجهة لحماية بلاده، مبديا أسفه عن سقوط ضحايا والتدمير الذي طال معالم كثيرة في بلاده إلى جانب البنية التحتية.

فيبدو أن يوميات الرئيس الأوكراني زيلينسكي خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي دخلت اليوم الأربعاء يومها السابع، لا تختلف عن ما يفعله الأوكرانيون من خلال متابعة آلة الحرب الروسية.

زيلينسكي، ورغم ظروف الحرب قبل بإجراء مقابلة صحفية سريعة والحديث عن يومياته خلال الحرب، وكذلك تأكيد وجوده وفريقه الرئاسي في كييف.

ونوه بالقول: "لدي نفس السقف من الحرية.. العمل والنوم.. هذا كل شيء..".

وأبدى الرئيس الأوكراني حزنه بسبب عدم رؤية أسرته، خاصة وأن الرجل سبق وأن حذر من استهدافه وعائلته من قبل روسيا.

وحينما توجه إليه المراسل بالسؤال: "هل يمكنك رؤية عائلتك؟ هل يمكنك رؤية أطفالك؟"

أجاب زيلينسكي: "لا.. لا.. لا أستطيع".

فسأله المراسل: "متى كانت آخر مرة رأيتهم فيها؟"

فأجاب الرئيس الأوكراني بالقول: "قبل هذه الحرب".

وظهر زيلينسكي البالغ من العمر 44 عامًا، بذقن طويلة بعض الشيء ويرتدي زيا شبه عسكري داخل مبنى خاضع لحراسة مشددة من الجيش. كان يتحرك ويمزح بحذر، ليقف فجأة مستمعا لرئيس فريقه أندري يرماك الذي أعلن عن استهداف جديد.

العسكري أوكرانيا روسيا روسي النوم

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وائل لطفي

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الرئيس الأوكرانى يكشف كيف يقضى يومه أثناء الحرب؟

ذى صن: خريطة لوكاشينكو تكشف تطورات الحرب فى أوكرانيا 

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