الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجارديان: الغزو الروسى لأوكرانيا غير ملامح السياسة فى القارة العجوز

الغزو الروسي لأوكرانيا
الغزو الروسي لأوكرانيا

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الغزو الروسي لأوكرانيا غير من ملامح السياسة العامة في القارة العجوز.

 

وتابعت الصحيفة: لقد أحدثت الصدمة التي وقعت فيها الدول الأوروبية من الغزو الروسي لأوكرانيا، تغييرات جذرية في السياسة عبر القارة حيث حدث التحول الأكثر أهمية تاريخيًا في ألمانيا، حيث يتم إرسال أسلحة إلى كييف وزيادة الإنفاق الدفاعي، كما يحاول المستشار أولاف شولتز إعادة توجيه بلاده نحو مشهد متغير وصرح أمام البوندستاغ قائلاً: "إنها حقبة جديدة".

 

وفي بريطانيا ، كان تعديل السياسة أمر ضروري، لاسيما و هناك جنود بريطانيون في بحر البلطيق وبولندا يعززون الحدود الشرقية للناتو.

 

ولكن الضعف البريطاني أكثر دقة فيما يتعلق بالعلاقة المختلة مع الاتحاد الأوروبي، حيث قررت بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوربي لانها  رفضت رؤية المشروع الأوروبي بشروطه الخاصة: ليس مجرد تكتل تجاري بل تحالف استراتيجي تأسس لغرض أخلاقي - إطار قانوني وتكامل اقتصادي يحبس الديمقراطية في الداخل والاستبداد.

 

لكن المتشككين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي لم يفهموا ذلك، الذين انغمسوا في نهج الكرملين ، متحسرًا على الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا باعتبارها استفزازًا ودليلًا على أن بروكسل لديها أوهام شبه إمبراطورية بالعظمة.


ووفقا للجارديان:تتطلب الأحداث الآن سياسة المشاركة الأوروبية التي و يتطلب ذلك أسلوباً للقيادة الناضجة ، وأضافت: يجب أن تهز قنابل بوتين السياسة البريطانية إلى اتخذ الموقف الواضح الصريح.

 

وإذا أرادت بريطانيا أن تكون حليفة لأوكرانيا، فعليها أن تتعلم التحدث بلغة التضامن الأوروبي التي يحتقرها وينكرها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

يأتي هذا فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن لن تتدخل في الصراع بين روسيا و أوكرانيا وأنها قررت نشر قوات إضافية في أوروبا لحماية الحلفاء في الناتو فقط.

 

وحسبما أفاد موقع قناة “ العربية ” في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ، أكد بايدن أن الدبابات الروسية قد تقتحم أوكرانيا لكنها عاجزة عن كسب العقول والقلوب، مشيرًا إلي أن العالم يشهد معركة بين الأنظمة الديمقراطية والاستبدادية .

 

و قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام قبل 6 أيام بمحاولة زعزعة استقرار العالم الحر ، اعتقادا منه أنه يستطيع تنفيذ أجندته لكنه "أخطأ تقدير ذلك بشكل سيء".

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وائل لطفي

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