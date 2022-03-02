أوكرانيا تناشد الصليب الأحمر فتح ممرات إنسانية لسكان كييف وضواحيها

أعلنت وزيرة إعادة دمج الأراضي الأوكرانية إيرينا فيريشوك أنها ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فتح ممرات إنسانية لإجلاء سكان كييف وضواحيها، ومدينتي فولنوفاخا وسيفيرودونسك.

وكتبت على "تيليجرام": "ناشدنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء فتح ممرات إنسانية لإجلاء السكان عن مدينتي فولنوفاكيا وسيفيرودونتسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف في دونباس، حيث تتواصل العملية العسكرية".

وأضافت: "وفي كييف وضواحيها.. نناشد الصليب الأحمر مرة أخرى فعل كل ما في وسعه لفتح معابرة إنسانية" لإجلاء السكان.

وأكد متحدث وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن "المدنيين في كييف يمكنهم بحرية مغادرة المدينة على طول الطريق السريع كييف فاسيلكوف".

وشدد على أن "هذا الطريق مفتوح وآمن"، وأن "القوات الروسية تقصف أهدافا عسكرية حصرا وبأسلحة عالية الدقة".