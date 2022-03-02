الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أفريقى: مصر لديها أحد أهم 5 مشروعات طاقة فى القارة

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

رشحت منصة “إنريجي كابيتال باور” الأفريقية، مصنع الهيدورجين الأخضر في مصر من أهم خمس مشاريع متعلقة بالطاقة في أفريقيا.

وتابعت المنصة الأفريقية: يعمل الهيدروجين الأخضر على تحويل مشهد الطاقة والاقتصاد في شمال وجنوب أفريقيا، لاسيما مع وجود العديد من مشاريع الهيدروجين واسعة النطاق المخطط لها في عام 2022.

مصنع الهيدروجين الأخضر في مصر

وقالت المنصة: مع وجود كميات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وقربها من الأسواق الأوروبية، تقود مصر عملية البناء المتسارع لأكبر مشروع هيدروجين أخضر على مستوى العالم. 

ومن المتوقع أن يكتمل قبل COP27 في نوفمبر، والذي سيعقد في شرم الشيخ، مصر، يهدف المشروع إلى استخدام الهيدروجين الأخضر كمواد وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، والتي سيتم إنتاجها في مصنع الأمونيا الحالي في العين السخنة في خليج السويس.

 ومن بين مطوري المشاريع شركة Scatec النرويجية، وشركة Fertiglobe الإماراتية، وأوراسكوم المصرية، والصندوق السيادي المصري. 

ستحتوي المنشأة على محلل كهربائي ضخم بقوة 100 ميجاوات يتم توفيره من قبل شركة بلج باور الأمريكية، مما سيمكن من إنتاج 90 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.

وادي الهيدروجين بجنوب أفريقيا

من خلال موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ذات المستوى العالمي والوصول إلى معادن مجموعة البلاتين المستخدمة في المحلل الكهربائي، توفر جنوب أفريقيا إمكانات قوية للإنتاج الفعال من حيث التكلفة والتصدير العالمي للهيدروجين.

 في أكتوبر 2021 ، اتخذت حكومة جنوب أفريقيا خطوة نحو إطلاق هذه الإمكانات من خلال إجراء دراسة جدوى لإنشاء وادي الهيدروجين، بالشراكة مع Anglo American Platinum وBambili Energy وEnergie SA.

تحدد الدراسة ثلاثة محاور وتسعة مشاريع هيدروجين محتملة عبر قطاعات النقل والصناعة والبناء التي لديها القدرة على نشر الحلول التي تعمل بالوقود الهيدروجين وتحفيز مجالات جديدة من النشاط الاقتصادي.

مشروع “نور” الموريتاني

في موريتانيا، تم منح شركة Chariot Ltd. حقوق التطوير الحصرية من قبل الحكومة المحلية ووقعت مذكرة تفاهم (MoU) مع الحكومة المحلية لتطوير تطوير الهيدروجين الأخضر 10 ميجاوات ، المعروف باسم مشروع نور ، والذي يمتد على 14400 كيلومتر مربع عبر الأراضي البرية والبحرية. 

منصة “انريجي كابيتال باور”الأفريقية مصنع الهيدورجين الأخضر الهيدورجين الأخضر أفريقيا أجندة التنمية في أفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

«متنخدعوش فى الطقس».. الأرصاد تحذر المواطنين من اضطرابات الحرارة

محمد الباز يكشف حقيقة انتقاد الرئيس السيسي لفيلم الإرهاب والكباب

«الصحة»: تسجيل 1322 إصابة جديدة بكورونا.. و36 حالة وفاة

إجازات شهر رمضان 1443 والعطلات الرسمية 2022 كاملة

الأهلى ينتزع صدارة الدورى من بيراميدز بالفوز على فاركو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنون الشهرة

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس