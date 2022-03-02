تقرير أفريقى: مصر لديها أحد أهم 5 مشروعات طاقة فى القارة

رشحت منصة “إنريجي كابيتال باور” الأفريقية، مصنع الهيدورجين الأخضر في مصر من أهم خمس مشاريع متعلقة بالطاقة في أفريقيا.

وتابعت المنصة الأفريقية: يعمل الهيدروجين الأخضر على تحويل مشهد الطاقة والاقتصاد في شمال وجنوب أفريقيا، لاسيما مع وجود العديد من مشاريع الهيدروجين واسعة النطاق المخطط لها في عام 2022.

مصنع الهيدروجين الأخضر في مصر

وقالت المنصة: مع وجود كميات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وقربها من الأسواق الأوروبية، تقود مصر عملية البناء المتسارع لأكبر مشروع هيدروجين أخضر على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يكتمل قبل COP27 في نوفمبر، والذي سيعقد في شرم الشيخ، مصر، يهدف المشروع إلى استخدام الهيدروجين الأخضر كمواد وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، والتي سيتم إنتاجها في مصنع الأمونيا الحالي في العين السخنة في خليج السويس.

ومن بين مطوري المشاريع شركة Scatec النرويجية، وشركة Fertiglobe الإماراتية، وأوراسكوم المصرية، والصندوق السيادي المصري.

ستحتوي المنشأة على محلل كهربائي ضخم بقوة 100 ميجاوات يتم توفيره من قبل شركة بلج باور الأمريكية، مما سيمكن من إنتاج 90 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.

وادي الهيدروجين بجنوب أفريقيا

من خلال موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ذات المستوى العالمي والوصول إلى معادن مجموعة البلاتين المستخدمة في المحلل الكهربائي، توفر جنوب أفريقيا إمكانات قوية للإنتاج الفعال من حيث التكلفة والتصدير العالمي للهيدروجين.

في أكتوبر 2021 ، اتخذت حكومة جنوب أفريقيا خطوة نحو إطلاق هذه الإمكانات من خلال إجراء دراسة جدوى لإنشاء وادي الهيدروجين، بالشراكة مع Anglo American Platinum وBambili Energy وEnergie SA.

تحدد الدراسة ثلاثة محاور وتسعة مشاريع هيدروجين محتملة عبر قطاعات النقل والصناعة والبناء التي لديها القدرة على نشر الحلول التي تعمل بالوقود الهيدروجين وتحفيز مجالات جديدة من النشاط الاقتصادي.

مشروع “نور” الموريتاني

في موريتانيا، تم منح شركة Chariot Ltd. حقوق التطوير الحصرية من قبل الحكومة المحلية ووقعت مذكرة تفاهم (MoU) مع الحكومة المحلية لتطوير تطوير الهيدروجين الأخضر 10 ميجاوات ، المعروف باسم مشروع نور ، والذي يمتد على 14400 كيلومتر مربع عبر الأراضي البرية والبحرية.