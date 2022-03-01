الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قبل طرحه بأيام.. كل ما تريد معرفته عن فيلم «باتمان»

فيلم The Batman
فيلم The Batman

يطرح فيلم The Batman بدور العرض يوم 3 مارس الجاري، بحميع دور العرض، بعد التأجيلات التي تعرض لها الفيلم.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن فيلم The Batman

وتأجل طرح فيلم The Batman في مصر إلى 3 مارس 2022، والذي كان من المقرر عرضه في شهر أكتوبر الماضي، وسيتم عرض الفيلم في أكثر من 22 دار عرض، وتم فتح باب حجز التذاكر «أون لاين» من الوقت الحالي.

سبب تأجيل الفيلم

السبب الذي أدى إلى تأجيل طرح الفيلم هو إصابة الممثل البريطاني روبرت باتينسون، بـ كورونا في سبتمبر الماضي، وذلك خلال تصويره مشاهد الفيلم بمنطقة قريبة من لندن.

أحداث قصة الفيلم

تدور أحداث  قصة الفيلم حول رجل يسمي بروس وين ويلقب بالرجل الوطواط، والسنة الثانية له كفارس الظلام وحامي مدينة جوثام، حيث  يتفاجيء بواجهة بينجوين وريدلر، والعديد من أشرار جوثام المشهورين لدي الجمهور.

كما أعلنت الشركة المنتجة عن الترويج لـ فيلم The Batman، فيما خصصت محرك البحث جوجل، للقيام بخاصية ظهور رمز "البات مان" إذا قام  أى شخص بالبحث عن الكلمات الأتية المتعلقة بالفيلم وهي «Bruce Wayne أو Gotham City أو Bat-Signal.

أبطال فيلم The Batman

يشارك في الفيلم كلا من  باري كيوجان، روبرت باتينسون، زوي كرافيتز، بول دانو، كولن فاريل، بيتر سارسجارد، أمبر سيينا، أندي سركيس، جيفري رايت، جون تورتورو، ايلينا سوريل، روبرت بنري جونز، ماكس كارفر، ايانا ساليوك، كون أونيل، الفيلم من إخراج مات ريفز.وتأليف مات ريفز، بيتر كريج، بوب كين، بيل فينجر.

حيث ينتظر العديد من الجمهور الجزء الجديد من الفيلم في دور العرض وذلك يوم الخميس الموافق ٣ مارس بدور العرض

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وائل لطفي

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