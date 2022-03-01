رسميًا.. الاتحاد الأوروبي يحظر بث «سبوتنيك» و«RT» الروسيتين

أعطت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لحظر بث وسيلتي الإعلام الروسيتين "سبوتنيك" و"آر تي" على أراضي التكتل، ولاستبعاد "بعض المصارف الروسية" من نظام "سويفت"، وفق ما أعلنت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد.

كذلك صادقت الدول الأعضاء في بروكسل على حظر مشاركة أوروبيين في مشاريع يساهم في تمويلها "صندوق الاستثمار المباشر" السيادي الروسي.

ووفق ما أوردت وكالة "فرانس برس"، فإن هذه التدابير ستدخل حيّز التنفيذ بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل، أعلن أول أمس الأحد، أن وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على حظر قناة "روسيا اليوم"ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين في دول الاتحاد.

كما أعلنت بالتزامن، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيحظر هاتين الوسيلتين الإعلاميتين.

وقالت أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل: "سنحظر الذراع الإعلامي للكرملين RT، و"سبوتنيك" التابعتين للدولة الروسية في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أنه "سيتم كذلك حظر الشركات التابعة لهما".

وأكدت مارغريتا سيمونيان رئيسة تحرير شبكة RT ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين أن حظرهما في الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على نشاطهما، حيث اعتادتا على العمل في ظروف التضييق من "دعاة الحرية".

وتواجه أوكرانيا منذ الخميس الماضي، غزو روسيا التي كثّفت هجومها اليوم على العاصمة كييف ومدينة خاركيف الثانية في البلاد (شرق)؛ في تأكيد لتكثيف هجومها على أوكرانيا، الأمر الذي أثار مخاوف من وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، رغم تصاعد العقوبات الغربية ضد روسيا.

وفي اليوم السادس من الغزو الروسي لأوكرانيا، تعاقبت الغارات القاتلة على مدينة خاركيف، ثاني مدن البلاد التي يحاول الروس السيطرة عليها.

وقصفت الساحة المركزية لمدينة خاركيف الواقعة قرب الحدود الروسية والتي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليون نسمة، كما تضررت المحافظة الإقليمية، على ما أعلن الحاكم أوليغ سينيغوبوف في مقطع فيديو على تطبيق تلغرام يظهر الانفجار.

وقتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخر وفقا لخدمة الطوارئ الأوكرانية. وأسفرت غارة أخرى على مبنى سكني عن سقوط ثمانية قتلى وستة جرحى، بحسب المصدر نفسه.

وفي العاصمة كييف، استهدفت ضربة برج التلفزيون في وقت متأخر بعد ظهر الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بحسب خدمات الطوارئ.

وأظهرت صورة نشرتها وزارة الداخلية البرج مغطى بدخان رمادي كثيف لكنه ما زال قائما. ووعدت الوزارة باستئناف البث بسرعة من خلال أنظمة احتياطية.