محافظ مطروح ومدير الأمن يشهدان الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية

احتفلت إدارة الحماية المدنية بمطروح باليوم العالمى للحماية المدنية، وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء هشام أبو نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد محمد باسم مدير إدارة الحماية المدنية بمطروح وقادة وضباط وأفراد وجنود إدارة الحماية المدنية بمطروح، وعدد من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

وخلال الاحتفالية تم استعراض أخر تطوير ادارة الحماية المدنية بمطروح من أجهزة ومعدات وكذلك جهودها المتواصلة للحفاظ على الارواح و لحماية الممتلكات العامة والخاصة حيث ياتى الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية مع الاول من مارس كل عام إيماناً من جميع دول العالم بالدور الكبير الذي تضطلع به أجهزة الدفاع المدني من جهود عظيمة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات والبيئة.

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لادارة الحماية المدنية بمطروح باليوم العالمى للحماية المدنية إيماناً بدورهم الإنسانى و الوطنى العظيم فى خدمة أهالى مطروح والتى يشهد بها الجميع مع تواجدهم فى كافة الأحداث يد بيد مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتعاون مع الجهاز التنفيذى فى مواجهة أخطار السيول أو حوادث الطرق أو الغرق أو في إطفاء الحرائق و ما يسطره رجال الحماية المدنية من بطولات من خلال سرعة الإستجابة للبلاغات، والانتقال الفوري لأماكنها، والتعامل معها باحترافية وغيرها من البطولات.

وأكد محافظ مطروح دعم المحافظة المتواصل لتطوير منظومة الحماية المدنية لتكون قوية متطورة دائما سواء من مهمات وسيارات إطفاء ومنشآت مقدما تحية شكر وتقدير لكل رجال الحماية المدنية بمطروح من قادة وضابط وأفراد وجنود وتضحياتهم المستمرة والدائمة من أجل الوطن والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأشار يضاف ذلك إلى سجل العطاء والتضحية مع ما تقوم به قوات الشرطة بمديرية أمن مطروح من جهود كبيرة لحفظ الأمن الداخلي وسهر رجالها المتواصل و تضحياتهم وبذل كل نفيس وغالى دفاعاً عن الوطن والمواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين مع التواجد الأمنى وما يلمسه المواطن بمطروح فى كافة القطاعات الأخرى.