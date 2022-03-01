الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 29% زيادة في حركة التبادل التجاري بين مصر ودول أمريكا الشمالية

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

شهدت حركة التجارة بين مصر ودول أمريكا الشمالية نمو بنسبة تقارب 29% ، بعدما ارتفعت قيمة التبادل التجارى بينهما إلى حدود 8.9 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2021 مقابل 6.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة تقدر بملياري دولار، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.


وأظهر تقرير الإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية لدول أمريكا الشمالية إلى حدود 3.003 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2021 مقابل 2.087 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 916 مليون دولار.


وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية 2.2 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2021، مقابل 1.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 836 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية لدولة كندا إلى حدود 735.1 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2021 مقابل 669.8 مليون دولار، خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 65.2 مليون دولار.


أما عن الواردات، كشف التقرير عن ارتفاع واردات مصر من دول أمريكا الشمالية إلى حدود 5.9 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2021 مقابل 4.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها  مليار دولار.


وسجلت واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعًا إلى حدود 5.5 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2021 مقابل 4.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار، كما بلغت واردات مصر من دولة كندا 266.6 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 443.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 177 مليون دولار.

الاحصاء صادرات واردات مصر أمريكا الشمالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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