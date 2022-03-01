الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمة بتزوير قسيمة طلاق لـ مايو المقبل

حبس
حبس

أجلت محكمة جنايات المنصورة، محاكمة المتهمة بتزوير قسيمة طلاق وتعدد زيجاتها، لدور انعقاد مايو المقبل في القضية رقم 13928 لسنة 2021 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم ‏‏3911 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

وأحال المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية "ا.إ" 58 سنة، ربة منزل، مقيمة بإحدى قرى السنبلاوين للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بتزوير ‏قسيمة طلاقها.

التحريات أثبتت زواج المتهمة 6 مرات، بينهم 3 زيجات بعد تزويرها قسيمة الطلاق كان آخرها في فبراير عام 2021.

وكشف  قرار الإحالة أن المتهمة بتاريخ سابق على ‏‏7/11/2019 بدائرة مركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، وهي ليست من أرباب الوظائف ‏العمومية، اشتركت بطريقي الاتفاق مع آخر مجهول والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو "أ ح"متوفى، مأذون شرعي تابع لمحكمة الجمالية بالقاهرة، في ارتكاب تزوير في ‏محرر رسمي وهو وثيقة إشهار الطلاق المؤرخة في 26/8/1996.

أضاف قرار الإحالة أن المتهمة اتفقت مع الشخص المجهول، ومثلا أمام المأذون منتحلًا صفة زوجها «سامي. م.ع» 58 سنة، وقدم ما يفيد بأنه الزوج، وهى بطاقة الرقم القومي، وأقر بطلاقه من المتهمة وذيله بتوقيع منسوب زورًا للمجني عليه، كما استعملت المحرر المزور للزواج من «عبدالمنعم. ف. ق»، ومثلت أمام ‏المأذون الشرعي، وتمكنت من استخراج قسيمة زواج، ‏وتم طلاقها منه فتزوجت من خامس والذي طلقها لتتزوج الرجل السادس بذات المحرر المزور.

وأوضح قرار الإحالة  أنه أثناء توجه الزوج الضحية لهيئة المعاشات والتأمينات ‏لإنهاء إجراءات وفاة نجله في غضون 2015، تبين آنذاك بأن المتهمة قدمت إعلام وراثة ‏مثبت به وفاته، فأقام قبلها دعوى تزوير وصدر بها حكمًا لصالحه، وبعدها حاول استخراج قيد طلاق ‏له من المتهمة لسبق إخبارها له بطلاقها منه عن طريق المحكمة، فتبين بأنها لم تطلق على ‏نحو ما أخبرته به، وإنما عن طريق مأذون شرعي.

تبين من قرار الإحالة أنه عندما اطلع الزوج على إشهار الطلاق الخاص بهما، تبين ‏له تزوير توقيعه عليه، ورفع الدعوى رقم 1116 لسنة 2019 أسرة ‏السنبلاوين، واتهم زوجته بتزوير قسيمة الطلاق وتذييلها بتوقيع نسبته زورًا إليه.

محكمة جنايات محاكمة المتهمة تزوير قسيمة عدد زيجاتها شهر مايو

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وائل لطفي

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