الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 4 محاضر مخالفات لشروط التراخيص خلال حملة بمحافظة دمياط

محاضر مخالفات
محاضر مخالفات

وجهت إدارة المتابعة بديوان عام محافظة  دمياط ومديريات التموين والتجارة الداخلية والصحة و الطب البيطري، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة للمرور على عدد من المنشآت بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن رصد ٤ منشآت مخالفة لشروط التراخيص والشهادات الصحية شملت “مطاعم وأسواق تجارية” بمدينة رأس البر، بالإضافة إلى عدم تطبيق الاشتراطات المطلوبة، وعرض سلع غير مطابقة للمواصفات لحدوث تغيير فى خواصها و عدم الإعلان عن أسعار السلع.

ونجحت الحملة فى رصد مجزر يدار بدون ترخيص، وقيامه بتشغيل عمالة بدون وجود شهادات صحية لهم، فضلاً عن عدم تطبيقه للمعايير الصحية، حيث تم التحفظ على 1400 كيلو دجاج بالمجزر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه جميع المخالفات التى تم رصدها خلال الحملة.

وقامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية موسعة، تضمنت زيارة 7 قرى بمركز كفر سعد، لمتابعة المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث رافقها خلالها العميد عادل الشناوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط و المقدم أيمن عبد الفتاح هيئة الرقابة الإدارية بدمياط وممثلى قطاعات المرافق و الجهتين الاستشارية و المُنفذة للمشروعات ومنسق المبادرة.

وفى مستهل الجولة تفقدت "المحافظ" محطة رفع صرف صحي السوالم، واطلعت على مكونات المشروع الذى يخدم قريتى السوالم والزهراء، حيث يتضمن خط طرد قطر 400 مم HDPE ووحدة مدنية تضم بيارة وعدد من المبانى، وأخرى كهروميكانيكية.

وأكدت "المحافظ" على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبدء في تنفيذ الوصلات المنزلية فور الانتهاء من أعمال الشبكات، مؤكدة أيضاً على تلافى جميع المشكلات لمد الوصلات للكتل السكانية للشوارع التى يقل عرضها عن 3م.

وتابعت  "محافظ دمياط" الأعمال النهائية بالمحطة الفرعية للصرف الصحى بالزهراء، والتى تتكون من بيارة وعنبر تشغيل ومبنى مولد و شبكات بطول 2.5 كم وخط طرد يصل إلى محطة الرفع بالسوالم.

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