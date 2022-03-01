الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد زيادة أسعار السجائر.. بدائل يجب اتباعها للإقلاع عن التدخين

سجائر
سجائر

بدأ اليوم تطبيق قرار الشركة الشرقية للدخان، برفع أسعار 11 صنفا من السجائر الشعبية، بقيمة جنيه واحد.

وأكدت الشركة في خطاب تم ارساله للموزعين انه سيتم رفع أسعار السجاير اليوم 1 مارس بقيمة جنيه واحد، وأشار الخطاب أن الزيادة تأتي اتساق مع احكام قانون ضريبة القيمة المضافة، قانون التأمين الصحي الشامل.

ومع ازدياد أسعار السجائر وسط الارتفاع الشامل لبعض السلع، يفكر البعض في الإقلاع عن التدخين توفيرا للنفقات في استخدامات الحياة اليومية، ما جعل الجميع يتساءل عن بدائل التدخين أملا في النجاح في الإقلاع عن التدخين بشكل نهائي.
أوضح موقع "the health" بدائل التدخين التي يمكن بها المدخن الإقلاع عن التدخين ولعل أبرزها النيكوتين الموصوف طبياً في بخاخ أنفي، كما أن هناك بخاخ النيكوتين المتاح في الصيدليات على شكل لصقات أو علكة أو أقراص يتم استحلابها.

نصح الموقع المهتم بالشؤون الصحية الأشخاص الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين بضرورة استخدام أدوية الإقلاع عن التدخين الموجودة في الصيدليات والتي تكون غير محتوية على نيكوتين.

نصح الموقع المدخنين بإمكانية التقليل من السجائر عن طريق استخدام السجائر الإلكترونية التي تقلل معدل استهلاكك لعلب السجائر، وذلك رغم عدم وجود أدلة طبية تثبت ضرر أو فعالية السجائر الإلكترونية حتى الآن لكن الموقع المهتم بالشؤون الصحية أكد أنها أكثر توفيرا كما انها تقلل استهلاك السجائر العادية.

ظلت هناك نصيحة طبية نصح بها الموقع متابعوه، وهي مضغ العلكة بشكل مستمر، حيث إن مضغ العلكة يمنعك من اللجوء إلى التدخين بشكل مباشر، لذا فإنه سيساعدك على الإقلاع عن التدخين.

ممارسة الرياضة أيضا تحول دون وقوعك تحت إدمان التدخين بصفة مستمرة، حيث  إن الهدف حين يكون ممارسة الرياضة والتطور الرياضي للجسم بشكل مستمر سيجعلك تمتنع عن التدخين بشكل نهائي كما أن ممارسة الرياضة تعد شيء غير مكلف.

قانون رياضة الشرقية الرى استهلاك ممارسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

إقلاع رحلة الطلاب العائدين من أوكرانيا وعلى متنها 181 راكبا (صور)

الطلاب العائدون من أوكرانيا: «أخيرًا نحن فى مصر أم الدنيا»

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

إجازات شهر رمضان 1443 والعطلات الرسمية 2022 كاملة

شاهد في «رشوة وزارة الصحة»: «ذهبت لتنفيذ قرار غلق مستشفى وفوجئت باتصال الأشهب»

بدء مؤتمر الإعلان عن الدراسات السريرية للقاح المصرى لكورونا «إيجى فاكس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس