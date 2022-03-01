بعد زيادة أسعار السجائر.. بدائل يجب اتباعها للإقلاع عن التدخين

بدأ اليوم تطبيق قرار الشركة الشرقية للدخان، برفع أسعار 11 صنفا من السجائر الشعبية، بقيمة جنيه واحد.

وأكدت الشركة في خطاب تم ارساله للموزعين انه سيتم رفع أسعار السجاير اليوم 1 مارس بقيمة جنيه واحد، وأشار الخطاب أن الزيادة تأتي اتساق مع احكام قانون ضريبة القيمة المضافة، قانون التأمين الصحي الشامل.

ومع ازدياد أسعار السجائر وسط الارتفاع الشامل لبعض السلع، يفكر البعض في الإقلاع عن التدخين توفيرا للنفقات في استخدامات الحياة اليومية، ما جعل الجميع يتساءل عن بدائل التدخين أملا في النجاح في الإقلاع عن التدخين بشكل نهائي.

أوضح موقع "the health" بدائل التدخين التي يمكن بها المدخن الإقلاع عن التدخين ولعل أبرزها النيكوتين الموصوف طبياً في بخاخ أنفي، كما أن هناك بخاخ النيكوتين المتاح في الصيدليات على شكل لصقات أو علكة أو أقراص يتم استحلابها.

نصح الموقع المهتم بالشؤون الصحية الأشخاص الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين بضرورة استخدام أدوية الإقلاع عن التدخين الموجودة في الصيدليات والتي تكون غير محتوية على نيكوتين.

نصح الموقع المدخنين بإمكانية التقليل من السجائر عن طريق استخدام السجائر الإلكترونية التي تقلل معدل استهلاكك لعلب السجائر، وذلك رغم عدم وجود أدلة طبية تثبت ضرر أو فعالية السجائر الإلكترونية حتى الآن لكن الموقع المهتم بالشؤون الصحية أكد أنها أكثر توفيرا كما انها تقلل استهلاك السجائر العادية.

ظلت هناك نصيحة طبية نصح بها الموقع متابعوه، وهي مضغ العلكة بشكل مستمر، حيث إن مضغ العلكة يمنعك من اللجوء إلى التدخين بشكل مباشر، لذا فإنه سيساعدك على الإقلاع عن التدخين.

ممارسة الرياضة أيضا تحول دون وقوعك تحت إدمان التدخين بصفة مستمرة، حيث إن الهدف حين يكون ممارسة الرياضة والتطور الرياضي للجسم بشكل مستمر سيجعلك تمتنع عن التدخين بشكل نهائي كما أن ممارسة الرياضة تعد شيء غير مكلف.