حبس عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالصف

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، ٤ أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة عقب ضبط كمية كبيرة من مخدر الهيدرو بحوزته بدائرة مركز شرطة الصف.

كانت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قد تمكنت من إلقاء القبض على عاطل يقوم بالاتجار في المواد المخدرة بالصف.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع الجنوب يفيد باتجار عاطل في المواد المخدرة بالصف.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد محمد مختار مفتش مباحث قطاع الجنوب أنه عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الصف يتخذ من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف من إلقاء القبض عليه وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - بندقية خرطوش – مبلغ مالى- هاتف محمول) وبمواجهته أمام اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.