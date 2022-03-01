الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالصف

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، ٤ أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة عقب ضبط كمية كبيرة من مخدر الهيدرو بحوزته  بدائرة مركز شرطة الصف.

 

كانت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قد تمكنت من إلقاء القبض على عاطل يقوم بالاتجار في المواد المخدرة بالصف.

 

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع الجنوب يفيد باتجار عاطل في المواد المخدرة بالصف. 

 

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد محمد مختار مفتش مباحث قطاع الجنوب أنه عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الصف يتخذ من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف من إلقاء القبض عليه وعثر  بحوزته على (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - بندقية خرطوش – مبلغ مالى- هاتف محمول) وبمواجهته أمام اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة  إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

النيابة الجيزة حبس عاطل المواد المخدرة الصف

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

إقلاع رحلة الطلاب العائدين من أوكرانيا وعلى متنها 181 راكبا (صور)

الطلاب العائدون من أوكرانيا: «أخيرًا نحن فى مصر أم الدنيا»

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

إجازات شهر رمضان 1443 والعطلات الرسمية 2022 كاملة

شاهد في «رشوة وزارة الصحة»: «ذهبت لتنفيذ قرار غلق مستشفى وفوجئت باتصال الأشهب»

بدء مؤتمر الإعلان عن الدراسات السريرية للقاح المصرى لكورونا «إيجى فاكس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس