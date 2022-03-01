أمريكا: روسيا أطلقت أكثر من 400 صاروخ منذ غزو أوكرانيا

قال مسئول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، إن روسيا أطلقت أكثر من 400 صاروخ منذ غزوها لأوكرانيا وحتى اليوم الثلاثاء.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم عن المسئول الدفاعي الأمريكي، الذي لم تُشرْ إلى اسمه، قوله إن الأوكرانيين لا يزالون يملكون أنظمة دفاع صاروخي جوي "سليمة" وقابلة للعمل.

وأضاف المسئول الأمريكي أنه بينما لم تحقق روسيا حتى الآن التفوق الجوي فإن هناك مناطق يسيطرون فيها أكثر من غيرهم.

وعلى صعيد آخر، طالب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو أيفانوفيج كوليبا، من الولايات المتحدة الأمريكية مزيدًا من الأسلحة، وفرض عقوبات جديدة على روسيا، بعد استمرار العمليات العسكرية على أوكرانيا.

وقال كوليبا، في بيان، إنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وأضاف: "لقد أكدت أن أوكرانيا تتوق إلى السلام، لكن طالما أننا نتعرض لهجوم روسيا، فنحن بحاجة إلى مزيد من العقوبات والأسلحة".

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضي لتدخل اليوم الثلاثاء يومها السادس على التوالي.