الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية العراقية»: دخول 223 من مواطنينا إلى بولندا قادمين من أوكرانيا

أحمد الصحاف،
أحمد الصحاف،

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، عن دخول 223 عراقيًا إلى بولندا قادمين من أوكرانيا .
وقال الصحاف ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ إن "عدد العراقيين الذين دخلوا الأراضي البولندية (223) شخصًا قادمين من أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات جاءت عقب ورود إحصاء رسمي من السلطات البولندية ومن خلال تنسيق سفارة الجمهورية العراقية في وارسو".
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت في وقت سابق التنسيق مع بولندا لتقديم الدعم لأفراد الجالية ممن يتمكنون من الخروج من أوكرانيا.
وأكد الصحاف أن "وزارة الخارجية تتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث في أوكرانيا وانعكاسات ذلك على أمن وسلامة الجالية العراقية الكريمة"، لافتًا إلى أن الوزارة أصدرت بيانًا، حثت فيه الجالية العراقية على إمكانية مغادرة الأراضي الأوكرانية نتيجة تطورات المشهد هناك، توخيًا أمنهم وسلامتهم.
يذكر أن السفارة العراقية في أوكرانيا حثت جميع المواطنين العراقيين المتواجدين على الأراضي الأوكرانية إلى توخي الحيطة والحذر وعدم زيارة المناطق الخطرة في شرقي أوكرانيا، كما دعتهم أيضًا إلى التواصل معها حال احتياجهم لأي مساعدة عبر خطوط ساخنة حددتها السفارة.

بغداد أوكرانيا بولندا الخارجية العراقية العراق

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