الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس تونس: نحرص على تطوير التعاون الأمني والعسكري مع السعودية

قيس سعيد
قيس سعيد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على روابط الأخوة القائمة بين بلاده والسعودية التي تدعّمت مؤخرا بالجسر الجوي الذي خصصته المملكة لمساعدة بلاده على محاربة جائحة كورونا، مثنيا على المستوى المتميّز للتعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

وقال خلال لقائه مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود اليوم: «نحرص على تطوير هذا التعاون وتوسيعه ومواصلة تعزيز سنة التشاور والتنسيق مع السعودية للتصدّي للإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة ومعالجة الأسباب العميقة لهذه الظواهر»، مؤكدا على ما يتوفّر لتونس والسعودية من آفاق واعدة ومتنوّعة لتعميق علاقات التعاون والشراكة الراسخة من أجل مواجهة التحديات المشتركة للبلدين والمنطقة وبناء مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين.

من جانبه نقل وزير الداخلية السعودي للرئيس التونسي التحيات الأخوية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وعزمهما الثابت على مواصلة مساندة تونس والوقوف إلى جانبها من أجل تحقيق تطلعات شعبها.

وأشار إلى أن القيادة في المملكة واثقة في قدرة تونس على تجاوز الصعوبات التي تمرّ بها، وهي تعتبر أن أمن تونس واستقرارها من أمن واستقرار السعودية، معربا عن استعداد بلاده لتدعيم علاقات التعاون مع تونس في المجال الأمني وتوسيعه.

تونس الرئاسة التونسية السعودية

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وائل لطفي

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