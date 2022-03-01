رئيس وزراء بريطانيا يطالب المجتمع الدولى بمساعدة أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مجددًا أنه لن ينشر جنودًا بريطانيين لمحاربة القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال جونسون - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، وأمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج: «أود أن أكون شديد الوضوح بخصوص هذه النقطة، لن نقاتل القوات الروسية في أوكرانيا، وتعزيزاتنا مثل تلك التعزيزات الموجودة هنا في (قاعدة) تابا، هي بحزم ضمن حدود الدول الأعضاء في الناتو».

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الناتو وقف لمدة تزيد عن 70 عامًا لا من أجل العدوان بل من أجل السلام والاستقرار، مضيفًا أنه تم اختبار التحالف - خلال هذه السنوات العديد من المرات - في الحرب الباردة في البلقان، وفي أفغانستان، منوهًا إلى أهمية هذا الأمر لأن العالم أصبح مكانًا أكثر خطرًا ونزاعًا.

وأضاف جونسون أن العالم شهد خلال الأيام القليلة الماضية مشهدًا لم نكن نرغب في رؤيته مرة أخرى في القارة الأوروبية: «شعب ديمقراطي ذو سيادة يحارب من أجل حياته ضد عدو يرغب في إخضاعه بالقوة».

وأكد أن المجتمع الدولي تقع عليه مسئولية لفعل كل ما بوسعه لمساعدة الأوكرانيين في جهودهم، لافتًا إلى أنه لهذا السبب دربت المملكة المتحدة 22 ألف فرد من القوات المسلحة الأوكرانية وزودت أوكرانيا بدعم دفاعي إضافي، كما وفرت بريطانيا 140 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية إلى أوكرانيا والمنطقة.

وأشار جونسون إلى أن بريطانيا، إلى جانب الحلفاء في أنحاء العالم، نفذت أكبر حزمة من العقوبات على الإطلاق تطبق ضد دولة من دول مجموعة العشرين، مؤكدًا أن مؤسسات - من بنوك وشركات نفط ودوريات كرة القدم - أوضحت أنه ينبغي عزل نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن المجتمع الدولي بسبب الأفعال التي يرتكبها.

وأعرب عن دعمه للشعب الأوكراني، لافتًا في الوقت ذاته إلى ضرورة تعزيز الصمود المشترك لحماية شعوبنا وقيمنا، مؤكدًا أن كل هذه التدابير هي تدابير دفاعية التي تشكل جوهر حلف الناتو لأكثر من 70 عامًا.

وقال جونسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أساء حساب أمرين، الأول قوة المقاومة الأوكرانية، والثاني أنه أساء التقدير واستخف بقوة الوحدة الغربية.