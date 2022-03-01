الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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The Batman وأسعار السجائر.. يتصدران تريند جوجل اليوم

السجائر
السجائر

تصدرت آخر أخبار فيلم «The Batman» اهتمامات المصريين، اليوم الثلاثاء، وشغلت بال الكثيرين من خلال محرك (جوجل) العالمي، وفقًا لما أظهرته مؤشرات البحث.

وحلت الفنانة هاجر أحمد ثانيًا بترتيب الموضوعات الأكثر بحثًا على جوجل، بينما جاءت أسعار السجائر كثالث أهم الموضوعات التي تم البحث عنها.

The Batman

تصدر الفيلم الجديد من سلسلة الرجل الوطواط والذي يحمل اسم «The Batman» ترند موقع البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد إقامة العرض الأول له في هوليوود، بحضور أبطاله وصناعه وإشادة النقاد بالمستوى الفني للفيلم، وسط ترقب كبير من عشاق شخصية The Batman إلى جانب معجبي نجم هوليوود روبرت باتينسون الذي يجسد شخصية باتمان.

«The Batman» للمخرج مات ريفز، وهو الفيلم الذي طال انتظاره، حيث تأجل عرضه مرتين بسبب جائحة «كوفيد- 19»، بالإضافة إلى توقف التصوير بسبب إصابة عدد من العاملين في الفيلم بفيروس كورونا، ومنهم بطل الفيلم النجم الإنجليزي روبرت باتينسون، والذي يؤدي لأول مرة دور باتمان بعد أن أجرى المخرج مات ريفز عشرات من تجارب الأداء حتى وقع اختياره على «باتينسون».

وفور الإعلان عن الموعد النهائي لعرض الفيلم في الرابع من مارس في أمريكا وإنجلترا، وفى مصر في 3 مارس بدأت بعض دور العرض في فتح باب الحجز للتذاكر الإلكترونية، ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الفيلم في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه ما يزيد عن 80 مليون دولار.

هاجر أحمد

احتفلت الفنانة هاجر أحمد بعيد ميلادها، بحضور زوجها أحمد الحداد، ووقفت هاجر وزوجها خلال الاحتفال أمام تورتة عيد الميلاد، للرقص على أنغام أغنية «انزل ياجميل في الساحة» للفنان وليد توفيق، ونشرت «هاجر» الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، موجهة رسالة رومانسية لزوجها .

وقالت: «حقيقي أنا محظوظة بوجودك في حياتي»، حيث وقفت إلى جوار زوجها، أمام تورتة عيد الميلاد المزينة بصورها المتعددة.

وتوالت تعليقات متابعي هاجر أحمد وتهانيهم لها، في حين سألها البعض عن حملها، إذ كشف الفيديو عن علامات الحمل على الفنانة بحسب تعليقهم.

أسعار السجائر

أعلنت الشركة الشرقية ايسترن كومباني، اليوم الثلاثاء، الأسعار الجديدة للسجائر، بعد زيادتها بدءا من اليوم، بحسب بيان أرسلته للبورصة المصرية

وارتفعت الأسعار جنيهًا على أصناف سجائر كليوباترا الشعبية، وهي الأصناف التي تنتجها الشركة، فيما لم تعلن الشركات المنتجة لباقي الأنواع أسعارها الجديدة بعد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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