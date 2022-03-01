الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

جدول زمني للمتابعة.. كيف تحمي عقلك من صدمات أخبار الحروب؟

حروب وقلق
حروب وقلق

حالة من التوتر يشهدها العالم على مدار الأيام القليلة الماضية مع انطلاق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي بدأت تُعيد للأذهان أجواء الحروب العالمية الأولى والثانية التي لم تعاصرها الأجيال الحالية ولكن تأثرت بأحداثها المدمرة التي رواها التاريخ وخلقت هاجسًا لدى سكان العالم وأوروبا تحديدًا من المرور بمثلها ذات يوم.  

تلك مخاوف عادت لتتجدد مع مشاهد غزو القوات الروسية لأوكرانيا واللاجئين الفارين من البلاد، والمدنيين المختبئين، والبلدان والمدن المدمرة والأفراد.

المعالج النفسي كارون بارو، قال إن مشاهدة الأخبار العنيفة تؤدي باستمرار إلى رد فعل صادم في الدماغ وهذا ما يزيد من مشاعر القلق أو عدم الأمان بشأن ما تشعر به في العالم، وفقا لموقع “مترو” .

وتابع: إذا كنت تشعر بالقلق أو التوتر أو القلق بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، وحالة العالم بشكل عام، فأنت لست وحدك.

بالطبع  من الأهمية أن تكون قادرًا على النظر بعيدًا عن العناوين الرئيسية المزعجة كمتفرج، لكن الخبراء يقولون إنه على الرغم من أهمية البقاء على اطلاع بما يجري، فمن الضروري أيضًا أن نعتني بصحتنا العقلية ورفاهيتنا.

اعتني بنفسك أولا
يؤكد كارون، أنه إذا كنت تعاني من هذه المشاعر الغامرة، فمن المهم أن تحد من كمية الأخبار التي تشاهدها من أجل الحفاظ على الصدمة في عقلك.

ويقول أنه في حين أن التكنولوجيا الحديثة رائعة لإبقاء الناس متصلين ومُحدّثين في العالم، إلا أنها تشكل خطورة على صحتنا العقلية من الطريقة التي تتوفر بها تدفقات لا نهاية لها من الأخبار.

"يمكن أن يمتلئ يومنا بالكامل بأخبار ثقيلة عبر التلفزيون وأجهزة الراديوومواقع التواصل الاجتماعي، مُقترحًا التمسك بمنفذ وسائط واحد تثق به ووضع حد زمني يومي لمتابعة الأخبار.

بعد كل شئ، إذا كنت أنت نفسك في حالة ذهنية جيدة، فستكون أفضل استعدادًا لمساعدة الآخرين.

ويقول كارون، إن القاعدة الذهبية هي ألا تشاهد الأخبار قبل النوم  بساعة على الأقل، يجب ألا تشاهد أو تقرأ أي شيء مزعج أو يسبب صدمة.


وأضاف أن المهم أيضًا مراقبة كيفية تأثير الأخبار عليك وضبط هذه المشاعر، لذا انتبه لأنماط المشاعر والسلوكيات.

وإذا اخترت مشاهدة الأخبار في نهاية اليوم ووجدت أن هذا لا يزال يسبب لك صدمة، فربما يكون من الأفضل قراءة الأخبار عبر الإنترنت أثناء استراحة الغداء في العمل عندما يكون لديك أشخاص آخرون من حولك للدردشة، وترك التلفزيون في المساء لشيء مريح وخفيف.

تحويل المشاعر إلى الإنتاجية
تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه لا يزال بإمكانك القيام بأشياء للمساعدة، دون الانشغال بالأخبار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

يقول كارون: "بدلاً من الشعور بالذنب لعدم مشاهدة الأخبار أو القلق من مشاهدة الأخبار، قم بتوجيه رعايتك إلى منفذ صحي مثل التطوع أو التبرع لجمعية خيرية."

اخبار التلفزيون ​روسيا​ غزو قلق ​أوكرانيا

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وائل لطفي

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