القبض على عاطل بحوزته فرد خرطوش فى حلوان

تمكن ضباط قسم شرطة حلوان، اليوم الثلاثاء، من القبض على عاطل بحوزته سلاح ناري محلي الصنع، وبحوزته طلقات نارية.

البداية، أثناء مرور قوة أمنية بقيادة النقيب "محمود سعداوي"، معاون مباحث حلوان، اشتبه في المدعو "وائل حنفى"، وشهرته وائل عزام، 44 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 ملي وطلقة من ذات العيار، واصطحبت القوة المتهم لديوان القسم.

وبمواجهته أمام اللواء محمد عاكف، مدير مباحث جنوب القاهرة، اعترف بحيازته للسلاح الناري للدفاع عن النفس.



وتحرر المحضر اللازم وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.