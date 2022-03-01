عاشق الصبار.. أقدم مشاركي معرض الزهور ما بين القانون والزراعة (فيديو)

ما بين القانون والصبار سخر حياته، فبالرغم من انشغاله بعمله وكيل نيابي ثم مستشار إلا أن ذلك لم يقتل روح الفن داخل، ومنذ 40 عام قرر أن يدخل لعالم الصبار، ذلك هو المستشار ثروت بدوي الذي يعد ضمن أقدم مشاركي بمعرض الزهور الذي يقام حاليا بحديقة الأورمان.

بمزرعة الصبار العالمية اشتهر بدوي بمعرض الزهور الذي يحرص على المشاركة به منذ 23 عاما دون انقطاع، وقال لـ"الدستور" إنه يشارك بالمعرض منذ أن كان يقام بجانب وزارعة الزراعة قبل نقله لحديقة الأورمان.

"بنعيش أجواء المعرض بشكل معتاد وشهدنا على تطوير شكل المعرض في كل عام عن الذي قبله"، وأكد أنه شهد على العديد من التطورات بالمعرض، ويهتم بنشر علم الصبار الذي يرى أنه يستحق التقدير والاهتمام.

منذ أن ولد وكانت لديه ميول فنية، حيث أنه كان يقوم بالرسم ولكن دراسته للقانون ودخوله ذلك المجال والعمل بالنيابة القضاء لمدة 32 عام شغلته عن هوايته قبل أن يقرر العودة لها، وعلق "لم أنسى موهبتي وقررت أعيش وسط عالم الصبار ولقبت بعاشق الصبار".

جاء ذلك توقيت لم يفهم الأشخاص معنى الصبار وعالمة الذي وصفه بالجمال الراقي المتألق وليس للمقابر فقط، كونها نبتة صبورة وتتحمل البني أدم، وأكد أنه قام بتطوير الصبار بأشكاله المختلفة الذي بدوره يعطي الزوار شعور بالسعادة والتفاؤل والأمل من خلال إبداعات ربانيه بالمعرض خلال أيامه.

بدأت علاقته بالصبار عندما قام أحد أصدقائه بشراء مرجع عن نباتات الزينة بأمريكا ويشمل نتة الصبار، ومن هنا بدأت حكايته مع نبات الصبار التي تسببت في نقطة تحول حياته من القانون لمزرعة ينتج خلالها أنواع مختلفة من الصبار.

يمتاز ثروت بدوي بشهره كبيره داخل المعرض ويأتي له الأشخاص كل عام بشكل دوري، حيث أنه يتمتع بمكانه مختلفة وتقدير لما يقوم به من مجهود تجاه نبتة الصبار الذي لا يمكل أدنى تخصص بها، وصمم على الأمر ما جعله يستطيع أن يعرف مصر بنباتات صبار نادرة لم تكن تتواجد من الأساس سوى في دول أخرى.