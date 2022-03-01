مزقه وسط الشارع.. تشريح جثة مالك مركز صحى قتله مريض نفسى بإمبابة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مقتل صاحب مركز صحي لعلاج اضطرابات النمو لذوى الاحتياجات الخاصة، وطلبت التحريات حول الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، وعرض المتهم على مصحة نفسية ووضعه تحت الملاحظة.

كانت البداية بتلقي المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مقتل أحد الأشخاص أمام مركز صحي لعلاج اضطرابات النمو لذوي الاحتياجات الخاصة.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره مصاب بـ4 طعنات صاحب المركز محل العثور على جثته، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص يعاني من مرض نفسي وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته ظل يهذي بكلمات غير مفهومة وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.