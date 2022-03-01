بدء تشغيل وحدة الحقن المجهري بالمركز الطبي التخصصي بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم بدء تشغيل وحدة الحقن المجهري بالمركز الطبي التخصصي بحرم الجامعة، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المستشفيات الحكومية بالمحافظة بتكلفة بلغت 8 مليون جنيه.

حيث تفقد رئيس الجامعة الوحدة يرافقه الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، ووجه بضرورة دعم الوحدة للأسر غير القادرة في قري المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل المحافظة، والبدء بحملة تعريفية للوحدة بكافة مراكز وقري المحافظة، لافتاُ أن إنشاء الوحدة يأتي في إطار خطة التوسع والتطوير لمستشفيات الجامعة وزيادة عدد الوحدات الطبية التي تخدم منطقة شمال الصعيد بصفة عامة ومحافظة بني سويف بصفة خاصة.

وأوضح الدكتور عاطف مرسي، إن الوحدة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة وتضم غرف للتحضير وغرف للزرع، فضلاً عن الغرف المخصصة للمرضى وغرف الأطباء، ومزودة بجميع المستلزمات.

وأشار الدكتور محمد شعبان، إلى أن الوحدة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية في مجال علاج العقم وتأخر الحمل والحقن المجهري والإخصاب المساعد، وفق أحدث المعايير والبروتوكولات العلاجية الدولية.

كما افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، وحدة التفتيت بالموجات التصادمية بتكلفة 3.5 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الجامعة، أن وحدة التفتيت تضم جهاز تفتيت حصوات الكلى بالموجات التصادمية، والذي يقدم خدمة متميزة للمرضى حيث يتم تكسير حصوات الكلى والحالب بدون جراحة أو منظار مع عدم الحاجة لحجز المريض بالمستشفى ويتم إجراء العملية وخروج المريض بعد نهاية الجلسة مباشرة في نفس اليوم. وتوجد الوحدة بالدور الثالث العلوي بالمستشفي الجامعي.

وأكد الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب البشري، أن مستشفيات جامعة بني سويف قد شهدت طفرة ونقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمجتمع السويفي ، وإقليم شمال الصعيد بصفة عامة، من خلال افتتاح عيادات طبية جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة.

وتم إهداء رئيس الجامعة درع المستشفيات الجامعية، حيث وجه الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة لدعمه الكامل وتذليل كافة العقبات التي من شأنها تقليص جودة الخدمات الطبية المقدمة للمجتمع السويفي.