النيابة تصرح بدفن جثتي طالبين لقيا مصرعهما في حادثين بالمنيا

صرّحت النيابة العامة بالمنيا بدفن جثتي طالبين لقيا مصرعهما في حادثي سير منفصلين.

واستعلمت النيابة عن حالة المصابين لسماع أقوالهم.

كان لقي طالبان مصرعهما، فيما أصيب 3، في حادثي سير منفصلين بطريق المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بمصرع طالبين اثنين، وإصابة 3 آخرين في حادثي سير بطريق المحافظة، بينها مصرع طالب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل، بدراجة بخارية بطريق العدوة الإقليمي، ومصرع طالب في حادث تصادم سيارة بتوك توك بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام قرية صندفا بمركز بني مزار.

تم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات، والتحفظ على السيارات تحت تصرف النيابة العامة.