لقاء محافظ أسوان بالرئيس الجديد للهيئة العامة للنقل النهرى

إطلاق حزمة من المشروعات الإستثمارية فى مجال النقل النهرى واللوجستيات كانت محور لقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالرئيس الجديد للهيئة العامة للنقل النهرى اللواء مفيد صلاح ، والرئيس السابق للهيئة اللواء شعبان عبد السلام.

وتناول اللقاء أوجه التعاون البناء بين المحافظة والهيئة من خلال الإعتماد على النقل النهرى في نقل الثروات المحجرية والتعدينية بالصنادل النيلية مع إقامة ميناء مخصص لذلك لتصدير هذه الثروات مباشرة وذلك بعد تصنيعها وتقطيعها لتحقيق القيمة الاقتصادية المضافة ، بجانب الحد من حركة النقل الثقيل على الطرق الصحراوية والزراعية وخاصة في ظل إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى والذي سيربط محاجر ومصانع الجرانيت والرخام وغيرها بهذا الميناء مما يساهم في تلافى تهالك هذه الطرق وشبكات البنية التحتية.

كما تناول اللقاء مشروع آخر إستثماري للإستفادة من الأرض المملوكة للهيئة بالكورنيش الجديد، بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات إستخراج تصاريح اللنشات والمراكب الماتور والشراعي للإبحار في مجرى نهر النيل.

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بجهود وزارة النقل والهيئة في تطوير منظومة النقل النهرى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع خطة إستراتيجية ومستقبلية في هذا الإتجاه، لافتاً إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ أعمال التكريك وإزالة الاختناقات الملاحية لمجرى نهر النيل بنطاق المحافظة للقضاء نهائياً على مشكلة شحوط البواخر السياحية خلال فترة السدة الشتوية ، بالإضافة إلى العمل على تطوير منظومة النقل النهري بميناء السد العالي شرق.