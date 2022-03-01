الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لقاء محافظ أسوان بالرئيس الجديد للهيئة العامة للنقل النهرى

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

إطلاق حزمة من المشروعات الإستثمارية فى مجال النقل النهرى واللوجستيات كانت محور لقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالرئيس الجديد للهيئة العامة للنقل النهرى اللواء مفيد صلاح ، والرئيس السابق للهيئة اللواء شعبان عبد السلام.

وتناول اللقاء أوجه التعاون البناء بين المحافظة والهيئة من خلال الإعتماد على النقل النهرى في نقل الثروات المحجرية والتعدينية بالصنادل النيلية مع إقامة ميناء مخصص لذلك لتصدير هذه الثروات  مباشرة وذلك بعد تصنيعها وتقطيعها لتحقيق القيمة الاقتصادية المضافة ، بجانب الحد من حركة النقل الثقيل على الطرق الصحراوية والزراعية وخاصة في ظل إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى والذي سيربط محاجر ومصانع الجرانيت والرخام وغيرها بهذا الميناء مما يساهم في تلافى تهالك هذه الطرق وشبكات البنية التحتية.

كما تناول اللقاء مشروع آخر إستثماري للإستفادة من الأرض المملوكة للهيئة بالكورنيش الجديد، بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات إستخراج تصاريح اللنشات والمراكب الماتور والشراعي للإبحار في مجرى نهر النيل.

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بجهود وزارة النقل والهيئة في تطوير منظومة النقل النهرى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع خطة إستراتيجية ومستقبلية في هذا الإتجاه، لافتاً إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ أعمال التكريك وإزالة الاختناقات الملاحية لمجرى نهر النيل بنطاق المحافظة للقضاء نهائياً على مشكلة شحوط البواخر السياحية خلال فترة السدة الشتوية ، بالإضافة إلى العمل على تطوير منظومة النقل النهري بميناء السد العالي شرق. 

أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسي البنية التحتية النقل النهري المشروعات الاستثمارية منظومة النقل النهري تطوير منظومة النقل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مجرى نهر النيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. إقلاع طائرة إلى بوخاريست لإعادة الطلبة المصريين في رومانيا

الحبس سنة لعامل نظافة تحرش بفتاة داخل أتوبيس بالمعادى

اضطرابات شديدة فى درجات الحرارة.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

التطبيق يبدأ اليوم.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

IGC يناقش الشراكة الدولية في الصناعة والاستدامة بمشروعات الطاقة الحرارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة