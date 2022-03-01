الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طالب قنا العائد من أوكرانيا: السفارة المصرية ساعدتنا (فيديو)

طالب قنا
طالب قنا

وقال الطالب أحمد محمد أبو بكر أحمد، العائد من أوكرانيا، إنه عقب اشتعال الأزمة بين الدولتين، تحرك من أوكرانيا إلى رومانيا، لافتًا إلى أن الشعب الروماني وقف بجانبه والآلاف من المصريين.

وأضاف “أحمد”، في تصريحات لـ"الدستور":"محسيناش بحاجة في رومانيا، ورحنا عاصمة رومانيا، ومنها حجزت طائرة وعدت إلى مصر الحمدلله"، لافتًا إلى أنه منذ علم الشعب الأوكراني باشتعال الازمة".
ولفت إلى أن رفاقه في أوكرانيا، منهم من سافر إلى حدود بولندا، والبعض الآخر سافر إلي الحدود الرومانيا، متابعًا:"الحمدلله كلنا بخير. ولكن القلق يسيطر على جميع الطلاب بسبب الجامعة، هل سندرس الطب من جديد في جامعات مصرية؟".

وأشار إلى أنه عاش لحظات رعب حقيقية في أوكرانيا بعد اشتعال الأزمة، منوهًا بأن السفارة المصرية ساعدتهم.

فيما أشارت أسرة الطالب العائد من أوكرانيا، إلى أنها كانت على تواصل دائم مع نجلها في أوكرانيا، وحجزت له تذاكر مباشرة، لافتة إلى أن التواصل مع السفارتين المصرية في رومانيا وأوكرانيا، كان سببًا في الاطمئنان بعد الخوف الذي سيطر عليهم في البداية.

المواطنين محافظة قنا محافظ حرب ازمة مصري جامعة المصرية

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وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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