الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التميز الحكومي» تنتهي من إعداد وتأهيل المقيميين الداخليين بالشهر العقاري

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

انتهت جائزة مصر للتميز الحكومي من إعداد وتأهيل مقيمي التميز الداخلي بمصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل؛ وذلك استكمالًا لمراحل منظومة التميز الداخلية التي أطلقتها الجائزة وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التي أعلنها في الحفل الختامي للدورة الثانية للجائزة. 

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

من جهته، أكد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي أهمية تعميق ونشر ثقافة التميز المؤسسي في جميع الجهات الحكومية وذلك من خلال تطبيق نظام الجوائز الداخلية والتي ستكون بدورها مؤهلة للترشح والمنافسة علي جائزة مصر للتميز الحكومي في الدورات القادمة.

أضاف مصطفى أن إطلاق منظومة الجوائز الداخلية بالجامعات التي يأتي من شأنه العمل على تعميق ثقافة التميز بداخل الجامعات وكلياتها كذا ولتسليط الضوء علي النماذج الناجحة والتي تنعكس بدورها على جودة حياة المواطن بشكل أفضل في جميع الخدمات والتعاملات المقدمة.

وكانت إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي قد عقدت عدد من الورش التدريبية بهدف إعداد وتأهيل فرق تقييم الجوائز الداخليه التي شكلتها مصلحه الشهر العقاري، وذلك للبدء في عملية التقييم للاطلاع على آليات التقييم للجوائز الداخلية ومهام فريق العمل، والذي سيعد بمثابة حلقة الوصل المباشرة مع فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي لإدارة عمليات الجوائز الداخلية.

وخلال الورش التدريبية تم التأكيد على أن جائزة مصر للتميز الحكومي سوف تدعم المصلحة  وتتابع رحلة التميز الداخلي بها في جميع المراحل الفنية، وذلك في إطار التأكيد على تعميق هذه الثقافة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق الشفافية وحوكمة ونزاهة مرحلة الجائزة.

التخطيط جائزة جائزة مصر للتميز الحكومي مصلحة الشهر العقاري وزارة العدل

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

التطبيق يبدأ اليوم.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

«التعليم» لطلاب الثانوية: الخميس آخر موعد لتسليم الاستمارة الإلكترونية

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

رئيس مجلس إدارة «Watch It»: استعنا بخبرات مصرية خالصة في تطوير المنصة

العربي للتنمية: مشروع تنمية الأسرة المصرية منظومة متكاملة للارتقاء بجودة حياة المواطن

رئيس «المتحدة للخدمات الإعلامية»: ما يحدث في «Watch It» نقلة كبيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا