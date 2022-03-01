«التميز الحكومي» تنتهي من إعداد وتأهيل المقيميين الداخليين بالشهر العقاري

انتهت جائزة مصر للتميز الحكومي من إعداد وتأهيل مقيمي التميز الداخلي بمصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل؛ وذلك استكمالًا لمراحل منظومة التميز الداخلية التي أطلقتها الجائزة وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التي أعلنها في الحفل الختامي للدورة الثانية للجائزة.

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

من جهته، أكد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي أهمية تعميق ونشر ثقافة التميز المؤسسي في جميع الجهات الحكومية وذلك من خلال تطبيق نظام الجوائز الداخلية والتي ستكون بدورها مؤهلة للترشح والمنافسة علي جائزة مصر للتميز الحكومي في الدورات القادمة.

أضاف مصطفى أن إطلاق منظومة الجوائز الداخلية بالجامعات التي يأتي من شأنه العمل على تعميق ثقافة التميز بداخل الجامعات وكلياتها كذا ولتسليط الضوء علي النماذج الناجحة والتي تنعكس بدورها على جودة حياة المواطن بشكل أفضل في جميع الخدمات والتعاملات المقدمة.

وكانت إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي قد عقدت عدد من الورش التدريبية بهدف إعداد وتأهيل فرق تقييم الجوائز الداخليه التي شكلتها مصلحه الشهر العقاري، وذلك للبدء في عملية التقييم للاطلاع على آليات التقييم للجوائز الداخلية ومهام فريق العمل، والذي سيعد بمثابة حلقة الوصل المباشرة مع فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي لإدارة عمليات الجوائز الداخلية.

وخلال الورش التدريبية تم التأكيد على أن جائزة مصر للتميز الحكومي سوف تدعم المصلحة وتتابع رحلة التميز الداخلي بها في جميع المراحل الفنية، وذلك في إطار التأكيد على تعميق هذه الثقافة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق الشفافية وحوكمة ونزاهة مرحلة الجائزة.