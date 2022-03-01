الأمن العام ينفذ 7 آلاف حكم قضائي متنوع في حملات موسعة بطوخ

نجح قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت عن ضبط 14 قطعة سلاح نارى وأبيض، وضبط 22 قضية إتجار في المواد المخدرة، وتنفيذ 7654 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.