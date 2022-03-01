يخضع لها سمير صبري اليوم.. كل شيء عن عمليات القلب المفتوح

تصدر الفنان سمير صبري تريند محرك البحث العالمي جوجل بعد خضوعه لجراحة في القلب بسبب تلقيه جرعات كيماوي لعلاجه من سرطان القولون، ودخل الفنان سمير صبري الأيام الماضية إلى الرعاية المركزة، ويخضع اليوم لجراحة القلب المفتوح.

يتحدث في التقرير التالي الدكتور محمد سعيد استشاري جراحة القلب عن كل ما تريد معرفته عن جراحة القلب المفتوح:

متى تكون جراحة القلب المفتوح ضرورية؟

يمكن إجراء جراحة القلب المفتوح لإجراء عملية تحويل مسار الشريان التاجي قد يكون طعم مجازة الشريان التاجي ضروريًا للأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية، يحدث مرض القلب التاجي عندما تصبح الأوعية الدموية التي تزود عضلة القلب بالدم والأكسجين ضيقة وصلبة، غالبًا ما يسمى هذا “تصلب الشرايين”، ويحدث التصلب عندما تشكل المادة الدهنية لوحة على جدران الشرايين التاجية تضيق هذه اللويحة الشرايين ، مما يجعل من الصعب مرور الدم عندما لا يتدفق الدم بشكل صحيح إلى القلب، قد تحدث نوبة قلبية.

تجرى جراحة القلب المفتوح أيضًا من أجل إصلاح أو استبدال صمامات القلب التي تسمح للدم بالمرور عبر القلب إصلاح المناطق التالفة، أو غير الطبيعية من القلب زرع الأجهزة الطبية التي تساعد القلب على الخفقان بالشكل الصحيح.

كيف يتم إجراء جراحة القلب المفتوح؟

تستغرق عملية تحويل مسار الشريان التاجي من 3 إلى 6 ساعات يتم إجرائه عمومًا باتباع الخطوات الأساسية التالية وهي:

يقوم الجراح بعمل قطع من 8 إلى 10 بوصات في الصدر.

يقوم الجراح بقطع كل أو جزء من عظام القص لكشف القلب.

بمجرد أن يصبح القلب مرئيًا، قد يتم توصيل المريض بجهاز تحويل مجرى القلب والرئة.

تقوم الآلة بنقل الدم بعيدًا عن القلب حتى يتمكن الجراح من العمل.

يستخدم الجراح وريدًا أو شريانًا سليمًا لعمل مسار جديد حول الشريان المسدود.

يغلق الجراح عظمة الصدر بسلك ، تاركًا السلك داخل الجسم.

ما هي مخاطر جراحة القلب المفتوح؟

تتضمن مخاطر جراحة القلب المفتوح ما يلي:

عدوى جرح الصدر وهي أكثر شيوعًا في المرضى الذين يعانون من السمنة أو السكري، أو أولئك الذين سبق لهم إجراء تحويل مسار الشريان التاجي.

نوبة قلبية.

سكتة دماغية.

عدم انتظام ضربات القلب.

عدم انتظام عمل الرئة.

الفشل الكلوي.

ألم في الصدر.

حمى منخفضة.

فقدان الذاكرة أو "التشوش".

جلطات دموية.

فقدان الدم.

صعوبة في التنفس.

التهاب رئوي.

النوبات.

الرعشات.

ماذا يحدث بعد جراحة القلب المفتوح؟

العناية بالشق في الصدر مهمة للغاية. يجب الحفاظ على مكان الشق دافئ وجاف.

غسل اليدين قبل لمس الجرح وبعده.

لا ينبغي أن يكون أخذ الحمام أكثر من 10 دقائق بالماء الدافئ وليس الساخن.

يجب التأكد من عدم إصابة موضع الشق بالمياه مباشرة.

من المهم أيضًا فحص مواقع الجرح بانتظام للبحث عن علامات العدوى والتي تشمل زيادة التصريف أو النضح أو الفتح من موقع الشق احمرار حول الشق، أو الدفء على طول خط الشق.

إدارة الألم تعتبر إدارة الألم أيضًا مهمة للغاية حيث يمكنها زيادة سرعة الشفاء وتقليل احتمالية حدوث مضاعفات مثل جلطات الدم أو الالتهاب الرئوي.

قد يشعر المريض بألم في العضلات، أو ألم في الحلق، أو ألم في مواقع الشق، أو ألم من أنابيب الصدر لذا يجب تناول مسكنات الألم قبل النشاط البدني وقبل النوم.

الحصول على قسط كافي من النوم والحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة.

كيف يمكن المساعدة في تحسين صحة القلب؟

من خلال تناول نظام غذائي صحي، والتقليل من الأطعمة الغنية بالملح والدهون والسكر وعدم التدخين والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وارتفاع السكر.