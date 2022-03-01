اليوم.. وائل لطفي يناقش «دعاة عصر السادات» في «ميكروفون»

تستضيف مكتبة “ميكروفون” بالدقي، اليوم الثلاثاء، حفل توقيع ومناقشة كتاب “دعاة عصر السادات”، للكاتب وائل لطفي رئيس تحرير جريدة الدستور.

ويبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على روح الكاتب الراحل محمود الكردوسي، وبكلمة لـ وائل لطفي عن أهمية "الكردوسي" كأديب سرقه عالم الصحافة، ويعقب ذلك حوار مفتوح مع لطفي يديره الاعلامي مصطفى الطيب ويشترك فيه الجمهور، ويتلوه توقيع الكتاب لمن يرغب من الجمهور.

غلاف كتاب دعاة عصر السادات

يذكر أن وائل لطفي حاصل علي جائزة الدولة للتفوق عام 2021 عن مجمل أعماله في دراسة الظاهرة الدينية، كما حصل عام 2008 جائزة الدولة التشجيعية عن كتابه “ظاهرة الدعاة الجدد”.