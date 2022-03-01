الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

اليوم.. وائل لطفي يناقش «دعاة عصر السادات» في «ميكروفون»

الكاتب وائل لطفي
الكاتب وائل لطفي رئيس تحرير جريدة الدستور

تستضيف مكتبة “ميكروفون” بالدقي، اليوم الثلاثاء، حفل توقيع ومناقشة كتاب “دعاة عصر السادات”، للكاتب وائل لطفي رئيس تحرير جريدة الدستور.

ويبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على روح الكاتب الراحل محمود الكردوسي، وبكلمة لـ وائل لطفي عن أهمية "الكردوسي" كأديب سرقه عالم الصحافة، ويعقب ذلك حوار مفتوح مع لطفي يديره الاعلامي مصطفى الطيب ويشترك فيه الجمهور، ويتلوه توقيع الكتاب لمن يرغب من الجمهور.

غلاف كتاب دعاة عصر السادات

يذكر أن وائل لطفي حاصل علي جائزة الدولة للتفوق عام 2021 عن مجمل أعماله في دراسة الظاهرة الدينية، كما حصل عام 2008 جائزة الدولة التشجيعية عن كتابه “ظاهرة الدعاة الجدد”.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

التطبيق يبدأ اليوم.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 1-3-2022

جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لإحدى قرى الجيزة

استمرار حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

صحيفتان إماراتيتان: عزلة مليشيات الحوثي تعززت بقرارٍ مجلس الأمن بحظر الأسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا