الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تبدأ تلقي طلبات المعلمين المرشحين للترقي في 3 محافظات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في فتح باب تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020/2021، اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس، في محافظات الأقصر والبحيرة والوادي الجديد وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 مارس.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الإثنين، في تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020/2021، في محافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد المعلمين المرشحين للترقي أكثر من 70000 معلم، على مستوى الجمهورية.

ووفقًا للجدول الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، بدأ التسجيل السبت الماضي، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن للمعلمين الراغبين فى الترشح للترقى لعام 2020-2021، يسجلون عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform/

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 معلم، وذلك تيسيرًا على  المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

وأضاف نائب الوزير، إن الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية صممت البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي 2020 – 2021، وفقًا للحقائب التدريبية والأنشطة التربوية التي تم إعدادها مسبقًا بواسطة متخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وبعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات التي تمت الاستعانة بهم.

وتناشد الأكاديمية المهنية للمعلمين، أعضاء هيئة التعليم على التسجيل والحجز في المواعيد المحددة بالجدول، المرفق بالبيان، وذلك للتيسير على  المعلمين المستهدفين، وأهمية قراءة الإرشادات الموجودة على المنصة والتواصل مع الدعم الفني لفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته في حال واجهتهم أي صعوبات.

معلومات على مستوى الجمهورية وزير التربية والتعليم التعليم الفنى برنامج الخميس الجامعات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوق تسجيل المعلمين وزراة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منصة المعلم للتدريب عن بعد الدكتور طارق شوقي وزير التربية

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