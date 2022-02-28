وفاة باسم رحمى مخرج «بوجى وطمطم» بعد معاناة مع المرض

رحل عن عالمنا، منذ قليل، المخرج باسم محمود رحمي ابن المخرج الكبير محمود رحمي، بعد معاناة طويلة مع المرض، خاصة أنه كان يعانى من شلل رباعي، ومشكلات في القلب.

ولم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن، حيث إنه توفي منذ دقائق قليلة وسوف تحدد أسرته موعد الجنازة والعزاء خلال الساعات المقبلة.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قد أعلن عن استجابة النقابة منذ ٣ أسابيع، لعلاج المخرج باسم محمود رحمي؛ فور مناشدة الفنان مصطفى درويش، للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنقاذ نجل المخرج محمود رحمي، وذلك بعد تدهور حالته الصحية والمادية وتعرضه لشلل رباعي ومشكلات في القلب؛ سرعان ما تواصلت النقابة مع «رحمي» وتولت كافة مصاريف علاجه بالكامل

وكان قد نشر "درويش" صورة لباسم محمود رحمي، والذي أخرج والده مسلسل الأطفال الشهير "بوجي وطمطم" وعلق على الصورة قائلًا: "مخرج بوجي وطمطم الأستاذ باسم محمود رحمي، عنده شلل رباعي ومشاكل في القلب وحالته صعبه جدًا وطبعًا معهوش فلوس لعلاج ولا حد فاكره ولا حد بيسأل عليه".

وأضاف: "زمن.. معلش يا أستاذ زمان كان تليفونك ما بيبطلش رن.. بناشد الأب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو محتاج مستشفى كبيرة وعمليات كتير".

وكان باسم محمود رحمي، تولى بعد وفاة والده، إخراج الأجزاء الجديدة من مسلسل الأطفال الشهير "بوجي وطمطم"، ليستكمل مسيرة ونجاح والده الراحل.

محمود رحمى

ولد المخرج ومصمم الدمى المصري الراحل محمود رحمي، في عام 1939، ودرس في كلية الفنون الجميلة وتخرج فيها بدرجة امتياز مما أهَّله لأن ينال التعيين كمعيد في الجامعة، لكنه آثر العمل في التليفزيون المصري.

وتخصص من بعدها في تصميم وتقديم عروض العرائس، وقدم برنامج (توتة وسمسم)، لكنه نال شهرة كبرى بعد تقديمه شخصية "بقلظ" التي ارتبطت باﻹعلامية نجوى إبراهيم، أما أهم نجاحاته الفنية على اﻹطلاق فكان من خلال إطلاقه شخصيتي (بوجي وطمطم) في سلسلة مسلسلات تليفزيونية ظلت تعرض بنجاح كبير في التليفزيون المصري، وتوفي في عام 2001.