الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وفاة باسم رحمى مخرج «بوجى وطمطم» بعد معاناة مع المرض

باسم رحمي
باسم رحمي

رحل عن عالمنا، منذ قليل، المخرج باسم محمود رحمي ابن المخرج الكبير محمود رحمي، بعد معاناة طويلة مع المرض، خاصة أنه كان يعانى من شلل رباعي، ومشكلات في القلب.

ولم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن، حيث إنه توفي منذ دقائق قليلة وسوف تحدد أسرته موعد الجنازة والعزاء خلال الساعات المقبلة. 

 

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قد أعلن عن استجابة النقابة منذ ٣ أسابيع، لعلاج المخرج باسم محمود رحمي؛ فور مناشدة الفنان مصطفى درويش، للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنقاذ نجل المخرج محمود رحمي، وذلك بعد تدهور حالته الصحية والمادية وتعرضه لشلل رباعي ومشكلات في القلب؛ سرعان ما تواصلت النقابة مع «رحمي» وتولت كافة مصاريف علاجه بالكامل 

وكان قد نشر "درويش" صورة لباسم محمود رحمي، والذي أخرج والده مسلسل الأطفال الشهير "بوجي وطمطم" وعلق على الصورة قائلًا: "مخرج بوجي وطمطم الأستاذ باسم محمود رحمي، عنده شلل رباعي ومشاكل في القلب وحالته صعبه جدًا وطبعًا معهوش فلوس لعلاج ولا حد فاكره ولا حد بيسأل عليه".

وأضاف: "زمن.. معلش يا أستاذ زمان كان تليفونك ما بيبطلش رن.. بناشد الأب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو محتاج مستشفى كبيرة وعمليات كتير".

وكان باسم محمود رحمي، تولى بعد وفاة والده، إخراج الأجزاء الجديدة من مسلسل الأطفال الشهير "بوجي وطمطم"، ليستكمل مسيرة ونجاح والده الراحل.

محمود رحمى

ولد المخرج ومصمم الدمى المصري الراحل محمود رحمي، في عام 1939، ودرس في كلية الفنون الجميلة وتخرج فيها بدرجة امتياز مما أهَّله لأن ينال التعيين كمعيد في الجامعة، لكنه آثر العمل في التليفزيون المصري.

وتخصص من بعدها في تصميم وتقديم عروض العرائس، وقدم برنامج (توتة وسمسم)، لكنه نال شهرة كبرى بعد تقديمه شخصية "بقلظ" التي ارتبطت باﻹعلامية نجوى إبراهيم، أما أهم نجاحاته الفنية على اﻹطلاق فكان من خلال إطلاقه شخصيتي (بوجي وطمطم) في سلسلة مسلسلات تليفزيونية ظلت تعرض بنجاح كبير في التليفزيون المصري، وتوفي في عام 2001.

باسم رحمي مخرج بوجي وطمطم الدكتور أشرف زكي رحيل المخرج باسم رحمي رحيل مخرج بوجي وطمطم بوجي وطمطم جنازة مخرج بوجي وطمطم

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

بوتين يوقع على إجراءات اقتصادية خاصة لمواجهة عقوبات الغرب

إحنا سَندك.. المصريون بالخارج يقدمون ملحمة لمساعدة الفارين من الحرب

النتيجة الكاملة لانتخابات «المهندسين» على مناصب رؤساء النقابات الفرعية

وفاة باسم رحمى مخرج «بوجى وطمطم» بعد معاناة مع المرض

أمريكا تطالب 12 دبلوماسيا روسيا بمغادرة أراضيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا