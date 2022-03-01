رئيس «التنمية الثقافية» يفتتح أولى محاضرات مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي

افتتح الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان الكبير خضير البورسعيدي ، أولى محاضرات مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي، التابعة لقطاع الصندوق، مساء الإثنين 28 فبراير بمركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، بحضور عدد كبير من الخطاطين والمهتمين بفن الخط العربي.

وقال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أن مدرسة الخط العربي تعد واحدة من المشروعات الهامة التي يقوم عليها قطاع الصندوق ، لتكتمل منظومة رعاية الإبداع والمبدعين داخله، مشيرا الى أن مدرسة خضير البورسعيدي دشنت لتكون جسرا قويا يربط رعيل الخطاطين العظام مع شباب الخطاطين وتكون امتدادا لهذا الجيل العظيم، لافتا أن الخط العربي فنا يتفرد به الناطقين بالعربية ولكنه القي بظلاله علي الفنانين الاجانب فاجأت الكثيربن منهم ويوضع علي قائمة التراث الغير مادي من قبل اليونسكو .

وكانت وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الصندوق قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضي عن تدشين مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي، ضمن خطط صون الهوية من خلال دعم احد ملامحها المتمثلة في فنون الخط العربي، بهدف خلق أجيال جديدة من فناني هذا المجال الذي كان له أثر كبير على الحضارة والفنون في العالم وتعزيز أساليبه في مواجهة البدائل الإلكترونية بالإضافة إلى الارتقاء بالذائقة الفنية للشباب وكذلك تشجيع الأجيال الجديدة على تعلم قواعد الكتابة العربية الصحيحة، وخاصة بعد نجاح الدول العربية في تسجيل هذا الفن العريق علي قائمة التراث العالمي الثقافي غير المادي باليونسكو.

وتمت الاختبارات علي مرحلتين والتي تقدم لها 650 دارس، المرحلة الأولى تضمنت اختبارات تحريرية، أعقبها المرحلة الثانية وتضمنت مقابلة شخصية مع المتقدمين، حيث تم قبول 34 دارسا ودارسة بالمدرسة .

جدير بالذكر أن الدراسة بالمدرسة مجانية لمدة عامين، حيث يتم خلالها تدريس أنواع الخطوط المختلفة مثل، الديواني، الحر، الإعلان، وتركيبات الخط الثلث، الاجازة، الزخرفة، الفارسي، الرقعة، الكوفي، وغيرها من الخطوط، على يد نخبة من فناني الخط العربي .