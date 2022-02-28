الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بحلوان

اسعاف
اسعاف

لقي شاب مصرعه، صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بمدينة حلوان، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة حلوان، من الأهالي بوقوع حادث سير ومصرع شخص.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة المواطن "أحمد .س"، عامل، ومقيم بدائرة القسم، صدمته سيارة ومرت فوق رأسه مما أدي لحدوث نزيف بالمخ وكسور بالجمجمة، توفي علي إثرها.

ونقلت سيارة الإسعاف المتوفي لمشرحة المستشفي العام، وتحفظت قوات الأمن علي السائق المتسبب في الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان.

الأجهزة الأمنية شاب سيارة حلوان المستشفى العام

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وائل لطفي

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