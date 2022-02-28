إيطاليا تقر إجراءات عاجلة بشأن أوكرانيا تشمل قضايا الدفاع والطاقة واللاجئين

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الاثنين، أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون جديدا يقر اتخاذ المزيد من الإجراءات العاجلة بشأن الأزمة في أوكرانيا، تتعلق بقضايا الدفاع والطاقة واستقبال اللاجئين الأوكرانيين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية /آكي/ في نسختها العربية أنه فيما يتعلق بمسألة الدفاع؛ يمنح مشروع القانون وزير الدفاع صلاحيات محددة بعد مصادقة برلمانية مسبقة، والتي تشمل نقل مواد ومعدات عسكرية إلى السلطات الحكومية في أوكرانيا.

أما في مجال الطاقة، يتطرق مشروع القانون إلى مخاطر غير محسوبة قد تحد من التشغيل الطبيعي الكامل لنظام الغاز الطبيعي الوطني، ولذلك يُسمح باعتماد تدابير لزيادة العرض أو تقليل الطلب على الغاز لأغراض وقائية أيضًا، بناء على الإجراءات المنصوص عليها في حالات الطوارئ.

كما يتيح تقليل استهلاك الغاز بشكل فوري في محطات توليد الطاقة النشطة حاليًا، إذا لزم الأمر، وذلك من خلال زيادة الإنتاج من مصادر أخرى إلى الحد الأقصى دون المساس بمساهمة الطاقات المتجددة.

أما بشأن اللاجئين الأوكرانيين، يتضمن القانون إجراءات استباقية أولية لأي تدفق محتمل إلى إيطاليا، والتي تشمل تعزيز شبكة الاستقبال للأجانب، واستضافة المواطنين الأوكرانيين بغض النظر عما إذا كانوا قد تقدموا بطلب للحصول على الحماية الدولية أم لا.

وفي سياق الأزمة الأوكرانية، وصلت الأفواج الأولى للمهاجرين الأوكرانيين الفارين من بلادهم إلى إيطاليا، اليوم الاثنين، على خليفة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وكان أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية على موقعها الإلكتروني، أنه تم تسجيل وصول مهاجرين أوكرانيين إلى مقاطعات ترينتو وفينيتو وإميليا رومانيا وفريولي فينيسيا جوليا.

وأضافت الوكالة أن، أمس الأحد، وصلت حافلة تحمل 50 شخصا، جميعهم نساء وأطفال، باستثناء رجلين، إلى مدينة ترييستي، شمال شرقي إيطاليا، للإقامة مع أصدقاء وأقارب ومعارف في إيطاليا، كما وصلت حافلة أخرى إلى بياتشينزا، على متنها حوالي 40 سيدة مع أطفالهن، بينهم رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر.

إلى جانب ذلك، استقبلت مقاطعة ترينتو، الواقعة قرب الحدود النمساوية، العديد من العائلات الأوكرانية التي وصلت يومي السبت والأحد، فيما أعلن محافظ البندقية (فينيسيا)، فيتوريو زابالورتو، أن عدة مئات من اللاجئين الأوكرانيين وصلوا إلى فينيتو.

ومن جانبهما، دعت مدينتا بولونيا وفلورنسا لعقد اجتماعات للمسئولين حول كيفية تنظيم استقبال اللاجئين الأوكرانيين.