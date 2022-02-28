«تعليم السويس» تغلق سنترًا للدروس الخصوصية

قالت مديرية التربية والتعليم بالسويس، إنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وامتثالاً لتوجيهات المحافظ اللواء ا.ح عبد المجيد صقر، قام اليوم الأستاذ محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، يرافقه الأستاذ ياسر عمارة وكيل المديرية بجولة ميدانية بقطاع منطقة عتاقة شملت عددًا من مدارس المنطقة بدأها بمدرسة الشهيد عمرو حامد للتعليم الأساسي، وانتهت بمدرسة أنس بن مالك الإعدادية المشتركة.

وأضافت في بيان لها: «لاحظ وكيل الوزارة وجود سنتر للدروس الخصوصية بالمنطقة يقوم عليه معلم بإحدى مدارس التعليم الإعدادي وبعد تقنين الإجراءات وإخطار من اللواء محافظ السويس واللواء مدير أمن السويس حضر كل من المهندس رئيس حي عتاقة والعميد مأمور قسم شرطة فيصل وتم غلق السنتر غير المرخص وتحويل المعلم للشؤون القانونية للتحقيق».