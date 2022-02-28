الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ قنا يشهد افتتاح المعرض الأول لرعاية الموهوبين

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا

شهد حازم عمر نائب محافظ  قنا حفل افتتاح المعرض الاول لرعاية الموهوبين الذي نظمته أمانة حزب حماة الوطن بقنا تحت عنوان «موهبتي تتحدث»، بحضور اللواء الحسن على عباس الأمين العام لأمانة قنا واللواء خالد الشاذلي الأمين المساعد لحزب حماة الوطن وعدد من أهالي الموهوبين من أبناء المحافظة.


تفقد نائب محافظ قنا معرضا لمنتجات الموهوبين من طلبة المدارس والجامعات والمواطنين المشاركين فى مجالات "الرسم، المشغولات اليدوية والجلود، الرياضيات، الغناء، الشعر"، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الدولة في الاهتمام وتقديم الدعم للمواهب الطلابية، والتي تتسق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بالتعليم وتنمية المواهب والقدرات من خلال الأنشطة الطلابية، ودعم ورعاية الموهوبين.


وتخلل الحفل عرض فقرات المواهب الشعرية وفن الإلقاء، بالإضافة إلى "فقرة قادرون باختلاف" والتى تضمنت الاستماع للمواهب الغنائية والموسيقى لذوى الهمم، كما أعرب نائب المحافظ عن سعادته لحضور مثل هذه المناسبات التى تدعم الموهوبين وتشبع احتياجاتهم المختلفة والمتنوعة، وتفجر لديهم طاقات البحث والاكتشاف والإبداع والأصالة من أجل تحقيق ذواتهم وخدمة مجتمعاتهم.

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وائل لطفي

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