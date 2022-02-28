الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

نجوم هوليوود يدعمون الشعب الأوكراني في حفل جوائز «ساج»

نجوم هوليود
نجوم هوليود

ظهر المشاهير على السجادة الحمراء لجوائز Sag هوليوود وهم يظهرون دعمهم لأوكرانيا، مع ظهور النجوم بقوة.

ارتدى الممثلون بما في ذلك مايكل دوجلاس وجون بيرثال وتايلر بيري مربعات الجيب باللونين الأزرق والأصفر لإظهار دعمهم لأوكرانيا.

أقيمت حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة الثامنة والعشرين في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، حيث سار نجوم من القائمة الأولى على السجادة الحمراء قبل الحفل.

بالإضافة إلى الكثير من الفساتين المميزة، اختار بعض النجوم الإدلاء ببيان سياسي يظهرون فيه دعمهم لأوكرانيا .

ووفقا لموقع “ذا ناشونال”، ارتدى ممثلون من بينهم مايكل دوجلاس وجون بيرثال وتايلر بيري مربعات جيب زرقاء وصفراء لإظهار دعمهم للبلاد التي تخضع حاليًا لغزو روسيا.

كما أشار آخرون إلى الموقف خلال الحدث، ومنهم نجم الخلافة براين كوكس عند تسلمه جوائز أفضل مسلسل درامي، قال كوكس بينما كان الجمهور يقف وصفق.

في مكان آخر على السجادة الحمراء، تألقت ليدي جاجا بفستان أبيض وذهبي من Armani Prive ، بينما ارتدت فينوس ويليامز إطلالة مماثلة من دولتشي آند جابانا.


تألق ويل سميث الذي حصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الملك ريتشارد، وزوجته جادا بينكيت سميث بينما كان الزوجان يسيران على السجادة الحمراء بالبحرية.

ارتدت ريس ويذرسبون فستانًا أسودًا مخصصًا من Schiaparelli ، مقترنًا بوشاح أزرق صغير ، بينما ارتدت أفضل ممثلة حاصلة على جائزة جيسيكا تشاستين بدلة ذهبية معدنية من ديور

وسيمشي العديد من الحاضرين على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار الشهر المقبل، حيث تعتبر جوائز Sag واحدة من أكثر المتنبئين بجوائز الأوسكار بشكل موثوق.

 سوف نرى العديد من الإبداعات والتألق وعالم الموضة الجديدة والمعاصرة خلال الشهور المقبلة مع باقة من المهرجانات العالمية والمصممين الموهوبين.

ساج نجوم ​أوكرانيا دعم ليدي جاجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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