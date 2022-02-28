حصاد «التضامن».. زيادة عدد عيادات تنظيم الأسرة

أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عددا مم الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:-

-وزيرة التضامن: زيادة عيادات تنظيم الأسرة إلى 400 عيادة أهلية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن تعمل على عدة محاور فى مشروع تنمية الأسرة المصرية، ومنها المحور الاقتصادي، حيث كلما زاد إنتاج المرأة انخفض دورها الإنجابي، موضحة أن الوزارة توفر 120 ألف فرصة عمل سنويًا من برنامج مستورة أو تنمية المرأة الريفية، بالإضافة إلى تقديم حوافز لأمهات أطفال المدارس، لافتة إلى أنه تم إنشاء ألف و100 حضانة ونستهدف 3 آلاف حضانة خلال الفترة القادمة.

https://www.dostor.org/3728445



- «التضامن» توضح إجراءات الاشتراك فى مكاتب المسنين

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مكاتب خدمة المسنين هى خدمة مستحدثة تنفذ من خلال دور وأندية المسنين، وذلك لخدمتهم بمنازلهم سواء كان ذلك من خلال أعضاء النادي أو من خارجه، وذلك بتوفير العديد من الخدمات مثل الوجبات الغذائية الجاهزة والرعاية الصحية مرتفعة المستوى، أو من خلال معاونته في نطاق المنزل او في تأدية الخدمات المختلفة مع المؤسسات الحكومية مثل نجدة المسن عند الضرورة، دفع فواتير الكهرباء والتليفون، وإصلاح أعطال الكهرباء، توصيل المعاشات والسباكة والنجارة وتوفير جليس وجليسة المسن وغيرها من الخدمات الأخرى.

https://www.dostor.org/3728727



- وزيرة التضامن تفتتح مؤتمر «القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، اليوم الإثنين فعاليات مؤتمر "القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".." رؤية لمستقبل أفضل" والذي تنظمه جمعية الهلال الأحمر المصري، ويقام لأول مرة في مصر تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي علي مدار يومي ٢٨ فبراير و١ مارس.

https://www.dostor.org/3728756



- الناظر: الهلال الأحمر المصرى كان وما زال أحد أهم رواد العمل الإنسانى

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر المصري كان وما زال أحد أهم رواد العمل الإنساني، تمتد أياديه البيضاء بالعون والدعم والإغاثة لكل من تفرض عليه الظروف واقعًا مأساويًّا دون تفرقة بين بني الشر، مشددًا على أنه على مدى تاريخه أسهم بالتعاون مع شركاء الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر- في تقديم الدعم الإغاثي بكافة أنواعه لملايين البشر في كثير من أنحاء العالم.

https://www.dostor.org/3728766

- «التضامن»: نعلم جيدًا خطورة الطقس ووجودنا على أرض الطوارئ لن يمنعنا من التنمية والاستمرار

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الهلال الأحمر لدية تواصل مستمر وتعاون بين الدول المختلفة، مما يجعله قوة بشرية ضخمة، موجه الشكر للدكتور رامي الناظر، رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، للجهود الكبيرة والدور الإنساني الذي تقوم به المؤسسة، لافتة إلى أن دورها برز بقوة خلال حرب 1973، إضافة إلى تقديم المساعدات وكل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني.

https://www.dostor.org/3728830