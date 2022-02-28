الإثنين 28 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: احتلال أوكرانيا ليس هدف العملية العسكرية

فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا

قال مندوب روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الإثنين، إن الغرب أغرق أوكرانيا بالسلاح، مشيرًا إلى أن نظام أوكرانيا يمثل تهديدا لبلاده.

وتابع مندوب روسيا في الأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، "ندافع عن أنفسنا من نظام حاول حيازة سلاح نووي"، مشيرًا إلى أنه "كان يجب التدخل لحماية سكان لوغانسك ودونيتسك".

ونوه المندوب الروسي، إلى أن احتلال أوكرانيا ليس هدف العملية العسكرية".

وفي وقت سابق، قال مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرجي كيسليتسا، إن روسيا هي التي بدأت الحرب دون استفزاز، مؤكدًا أن أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع القوة النووية في حالة تأهب أمر "جنوني".

جاء ذلك خلال كلمة لمندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة بشأن الوضع في بلاده ضمن جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تطورات أوكرانيا.

وأشار كيسليتسا إلى أن «أوكرانيا تعيش أزمة كبرى. الجيش الروسي قصَف ثاني أكبر مدننا بشكل مكثف مما أدى لمقتل عشرات المدنيين الأوكرانيين بينهم أطفال، والقتل مستمر، حيث تعمّدت روسيا استهداف البنى التحتية المدنيّة، كما استهدف القصف الروسي المساعدات الإنسانية في أوكرانيا».

وأوضح أن روسيا تسببت بزيادة مستوى الإشعاعات في تشرنوبيل، حيث تستخدم جميع إمكانياتها.
وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، قال إن لدى بلاده خطة للرد على العقوبات الغربية، مشددا على أن روسيا لديها القدرة على تعويض الأضرار.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات  أن الواقع الاقتصادي للبلاد تغير، لكنه أكد أنه يرى أي سبب للشك في كفاءة ومصداقية البنك المركزي الروسي، الذي رفع أسعار الفائدة إلى 20 بالمئة في إطار سعيه لحماية الاقتصاد من العقوبات الغربية غير المسبوقة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش دعا خلال جلسة اليوم إلى ضرورة وقف الحرب.

روسيا أوكرانيا الغرب الامم المتحدة مجلس الأمن

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