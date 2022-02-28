الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زراعة 3200 شجرة في طما ضمن مبادر «أحلى وهي خضرة»

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

 زرعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، بزراعة 3200 شجرة بطرق وشوارع المدينة والقرى التابعة، منذ انطلاق المبادرة في نوفمبر الماضي، و يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بأعمال التشجير والتجميل بشوارع وميادين الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وذلك تماشيا مع ما يشهده العالم من ظاهرة تغير المناخ، وفي إطار مبادرة المحافظة " أحلى وهي خضرة".

وأوضح حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما، أن أعمال التشجير شملت كافة الشوارع والميادين، ومحيط المدارس، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية، في المدينة والقرى التابعة، لافتا إلى استمرار أعمال التشجير بنطاق المركز، مشيرا إلى أن أعمال التشجير شملت أيضا جوانب الترع التي تم تبطينها وذلك لتعويض الفاقد من الأشجار خلال أعمال التبطين .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بإزالة 17 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن خطة المحافظة لإزالة التعديات، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لمواجهة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
 
وأوضحت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا أنه تم تنفيذ حملات إزالة مكبرة بنطاق المركز، أسفرت عن إزالة 11 حالة إزالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 5 قيراط و 13 سهم " بالمدينة " ومجلس قروى الصفيحة، ونزلة القاضي"، مشيرة إلى إزالة 6 حالات تعدي داخل الحيز العمراني في بندر طهطا على مساحة 590 متر، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

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