الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الجيزة تزيل 10 مخالفات بناء بالعقارات رصدتها وحدة المتغيرات المكانية

الجيزة تزيل ١٠ مخالفات
الجيزة تزيل ١٠ مخالفات بناء

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة مخالفات البناء وكلف  اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط . 

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وفي ذلك الاطار نفذت محافظة الجيزة حمله مكبرة لازاله مخالفات البناء بحدائق الاهرام حيث قامت المحافظة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام بإزالة عدداً من مخالفات البناء التي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية والتي شملت إزالة المخالفات  بالعقارات ١٨٦ ب ،  ٤٥ ص ،  ١٣١ ح ،  ٩٤ ل ، ٢٠٠ ل ، ١٢٤ ن ، ١١٧ح ، ٢٠٩ح ، ٢١٩ه , وقد تم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

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كان شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وذلك في إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين . 

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وتابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة ٤ حالات تعديات بالبناء المخالف خارج زمام ابوغالب فى المهد بمساحة كلية ٦٧٥ م٢ إلى جانب مصادرة المضبوطات بالموقع والتي شملت ٥ طن  أسمنت و ٢ طن تسليح وكميات من الطوب والأخشاب مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .   

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كما تابع محافظ الجيزة مجهودات مركز الواحات البحرية في إزالة  التعديات علي الأراضي أملاك الدولة  وأراضي الاستثمار الزراعي  بإزالة واسترداد  ٤٣٨١٥م أراضي  مباني و ٣٤٣٧  فدان أراضي استثمار زراعي حتي الان وذلك في اطار  تنفيذ الموجة التاسعة عشر لإزالة التعديات. 

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وشملت حملات ازالة التعديات بمركز الواحات البحرية أمس تنفيذ إزالة تعدى على الأراضي  واسترداد 192 فدان أراضي استثمار  زراعي بمنطقة العسيلة حيث تم إزالة اربع مباني مخالفه وأسوار بارتفاعات مختلفة كما تم إزالة منشأت غير مسقوفة وإزالة تشوينات من السواتر الترابية على مساحة 4.2 فدن بمنطقة عين توني بالإضافة الي استرداد ارض للاستثمار على مساحة 5.5 فدان بمنطقة العسيلة.

ازالة مخالفات بالجيزة المتغيرات المكانية محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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